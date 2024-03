Bama.hu videó 49 perce

Galambvécé lett egyelőre a régi vásárcsarnok - videó és galéria

Továbbra is csak a galambok népesítik be a régi vásárcsarnok épületét, ők is főként toalettként használják a helyszínt. Az egykori vásárcsarnok Pécs központjában jelent egyre visszataszítóbb látványt.

Tavaly tavasszal és nyáron olvashattak hírportálunkon arról, mennyire leromlott, higiéniailag is veszélyt jelentő állapotba került a régi vásárcsarnok. Az elmúlt egy évben a helyzet sajnos, amint azt a napokban megfigyeltük, nem változott. A vásárcsarnok kezdi elveszíteni régi formáját. Nem újdonság, hogy az elhanyagolt épületeket rövidesen belakják a galambok, akiket a környező parklóhelyeken zajló kisebb-nagyobb mozgás már nem zavar abban, hogy mellékhelységgé változtassák az egykor szebb napokat látott helyszínt.

Lassan belakják a galambok a régi vásárcsarnokot Fotók: Laufer L.

Az épületet egyelőre nem tudni, mire kívánják hasznosítani, a 2022 nyarán átadott új csarnok működésbe lendülése óta egyre inkább visszataszítóvá válik a helyzet. Amíg új funkciót nem kap, addig legalább a rendszeres, a jelenleginél jóval gyakoribb takarítására lenne szükség alapos higiéniai okokból. A galambürülék elképesztő mennyisége ugyanis arra enged következtetni, ez nem történik meg kielégítő rendszerességgel. A legaggasztóbb, hogy a környező üzletek, egyéb épületek dolgozói, vásárlói a mai napig ott parkolnak a régi csarnok körül, egészen konkrétan az említett szennyeződéssel bőségesen bevont járdaszegélyek mellett, így a már tavaly is ecsetelt egészségügyi veszély továbbra is fennáll. Emellett üres italosüvegek, kisebb hajléktalanszállót idéző, szomorú enteriőr fogadja az arra járókat, a nyomornegyedbe hajló látvány további aggodalommal tölti el a jóérzésű megfigyelőt: milyen veszélyek és hányattatás kíséri azon nehéz sorsú városlakók napjait, akik egy ilyen helyszínen húzzák meg magukat? Mi lesz a régi vásárcsarnok sorsa? Korábban olvashattunk olyan híreket, miszerint irodaház, vagy négycsillagos szálloda épülne a helyszínen, ám azóta nem született fejlemény, a hírek elapadtak. 2023 májusában olvashattak hírportálunkon arról, hogy Csizmadia Péter úgy tájékoztatott, építkezésről, ingatlanértékesítésről a közgyűlés nem hozott érdemi döntést. A politikus akkor azt is elmondta, az előző, jobboldali városvezetés munkahelyteremtő céllal tervezett irodaházat kialakítani a régi vásárcsarnokból, de, úgy fogalmazott, később a baloldal késlekedése miatt az erre elnyert több százmilliós pályázatot az önkormányzata elbukta. A jelenlegi helyzet és a régi vásárcsarnok sorsára vonatkozó legfrissebb tervek kapcsán megkerestük a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt-t. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

