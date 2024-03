Olvastam a Postabontásban a vásártér környékének parkolási gondjairól, illetve a Hajnóczy utcai piacnál a bababörze alkalmával tapasztalt, szintén kaotikus helyzetről szóló írást. A leírtakkal teljesen egyetértek, a helyzet rendkívül bosszantó. De felvetődik a kérdés: mégis, hova álljanak azok, akik autóval érkeznek a vásárba, vagy épp autóval mennek a bababörzére. A pécsi vásár régen országos hírű volt, és talán még ma is az. Nem csak pécsiek látogatják, hanem a környező, és a távolabbi településekről is érkeznek ide látogatók, vásárlók. Akik értelemszerűen a távolság miatt autóval jönnek, és valahol le kell tenniük a járművet. Ha a vásártér parkolója megtelik, akkor nem marad más, mint a Pláza körüli terület, és ha az is megtelt, akkor jönnek az olyan megoldások, mint a környező füves terület, akár úgy is, ha a járdán keresztül lehet csak megközelíteni.