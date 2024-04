Mint a terület jelenlegi képviselője, indulok az idei választáson is, remélve, hogy a közösség érdekében nemcsak ezen irányú elképzeléseimet, terveimet tudom sikerre vinni, hanem a már említett fejlesztési tervben felsoroltakat is. Sajnos a város vezetése nem támogatja ezen irányú törekvéseimet, pedig egyre indokoltabb, mint az olvasói levél írója is ezt nehezményezi, hogy bizony itt, a muromi és kerékhegyi településrészeken élőknek biztosítani kellene az alapszintű szolgáltatásokat, be kell vonni a területet a város szövetébe. Remélem a júniusi választás meghozza a változást és ezen többszáz család számára is elindulhat a jogos igények által szükséges fejlesztések biztosítása.

Berényi Zoltán, Pécs M. J. V. Önkormányzat 1.sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök-tere önkormányzati képviselő