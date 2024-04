A városfal környezetének rendben tartása minden évben okot ad a panaszra: volt arra is példa, hogy apró kődarabok hullottak le a falról, a Kálvária úton a felfutó vadszőlő miatt adódtak korábban problémák. Ezt is rendszeresen metszeni, gondozni kellene, hogy ne okozzon gondot, és ne tegye tönkre a falat, és a környező épületeket. Érthetetlen, hogy a pécsi városfal renoválására miért nem próbál támogatást szerezni az önkormányzat. Hiszen a tatarozás - ahogy azt korábban már más is a Postabontásban megfogalmazta - a turizmus és a városfal tövében élők szempontjából egyaránt fontos lenne.

