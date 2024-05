A gyalogosokra is veszélyt jelent, ha valaki túl lassan vezet - olvashattuk a véleményt az sms sorban - írja olvasónk. - Kérdésem, hogy az autósnak vajon meg kell várnia, amíg teljesen átér a gyalogos a zebrán az út egyik oldaláról a másikra? Akkor is, ha látható, hogy már csak egy-két lépés választja el a járdától, ami felé éppen tart? Hisz ez esetben egyértelmű, hogy nincs veszélyben, ha mögötte méterekkel elhalad egy autó. Vagy esetleg várja meg az autós a zebra előtt állva azt is, amíg hazaér a gyalogos? Szívesen olvasnám a témában egy KRESZ oktató állásfoglalását.