Nem elegendő csak a buszvárók felújításával törődni, azok rendjére és tisztaságára is jobban ügyelni kellene - osztotta meg határozott véleményét olvasónk. Mert, mint véli, hiába építik át a régi megállókat, ha azok pár nap alatt ismét tele lesznek firkálva, szeméttel lesznek teleszórva. A rengeteg földön heverő csikk, amit az sms rovatban már más is szóvá tett, nekem is szemet szúrt - köztudott, hogy a megállóban dohányozni tilos, a csikkek alapján viszont erősen vélelmezhető, hogy szép számmal vannak szabálytalankodók. Térfigyelő kamerák, és a közterület-felügyelők gyakoribb járőrözése, illetve hatékonyabb fellépése talán segítene a rend fenntartásában.