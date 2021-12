Kósik Diána a pécsi Vascular Plazma egyik leghűségesebb donorja: először 2017-ben, azóta pedig már 110-szer adott plazmát. A plazmadonációról az interneten hallott először és a lehetőséget rögtön meg is említette autoimmun betegségben szenvedő édesanyjának. Az édesanya betegségére szedett gyógyszerek vérplazmából készülnek, így Diánának kézenfekvő volt, hogy jelentkezzen vérplazmadonornak, hiszen úgy érezte, hogy ha közvetetten is, de édesanyját is támogatja ezzel. „Eleinte nagyon féltem a tűtől, de a központ személyzete nagy segítségemre volt abban, hogy már az első alkalommal is komfortosan és biztonságban érezzem magam. Nagyon jól esett, hogy már a második plazmaadás alkalmával a keresztnevemen szólítottak anélkül, hogy az iratokba belenéztek volna. Egyszóval a személyzet kedves és barátságos, nagyon pozitív hozzáállással, amit erősítenek a falon lévő plakátok feliratai, a motivációs mondatok is.”