Az elmúlt időszakban sokat javult a közösségi élet a faluban

Nyáron egy nagyon jól sikerült falunapot, családi napot tartottak Bürüsön, ahol négy fellépő szórakoztatta a közönséget, kétféle bográcsos ételt főztek, és lángossal is kínálták a résztvevőket. A szépkorú lakosokat az idősek világnapja alkalmából ajándékcsomaggal köszöntötték, és a helyi szociális rendeletet is úgy módosították, hogy lehetőség szerint minden igénylő kapjon támogatást. Többek között lakásfenntartási és gyógyszertámogatást, valamint szükség esetén egyszeri segélyt is kaphatnak a rászorulók. Az önkormányzat húsvétkor élelmiszercsomagot osztott a lakóknak, és karácsony előtt is minden lakos kap 20 ezer forintot, illetve minden háztartás egy bőséges élelmiszercsomagra is számíthat. Néhány hete a szociális tűzifa is megérkezett a házakhoz. Igénylőnként 1,3 köbméternyi fára kapott az önkormányzat támogatást, de ezt kiegészítették, és minden házhoz 2 köbmétert vittek.

A gyerekekről sem feledkeznek meg, számukra az egyik lakos felajánlásának köszönhetően feldíszített lovas kocsival a Mikulás viszi ki a csomagot december 5-én.