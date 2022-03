– Mi az oka a döntésének?

– Több mint 17 éve vagyok a cégnél, és ezalatt az idő alatt mindvégig megfeszített munkatempóban dolgoztam. Nagy kihívások előtt álltam, sorra jöttek a megoldandó feladatok. Az évek múlásával, illetve a tulajdonosváltásokkal pedig egyre nagyobb lett a felelősség is. Sokrétű feladatot láttam el, könyveléssel, humánerőforrás-beli ügyek rendezésével, pályázati ügyekkel, pénzügyi-finanszírozási ügyekkel foglalkoztam, szakmai döntéseket hoztam. Igyekeztem a lehető legjobban ellátni a feladataimat, de ez sokszor eléggé embert próbáló volt.



– Ez azt jelenti, hogy sok volt a kettő együtt? A város vezetése és a cég ügyvezetése?

– Mindig azt vallottam, hogy ha az ember háromszor annyit dolgozik, akkor háromszor annyi esélye van a célja elérésére, a sikerre. Mindig is e szerint végeztem a feladataimat. Nagyon sok mindent alárendeltem a munkámnak, beleértve a magánéletemet – illetve 2009 óta a családi életemet – is. Ez sokat kivett belőlem, és többször éreztem úgy az elmúlt három évben, hogy lassítanom, „pihennem” kell. Most, 43 évesen úgy döntöttem, hogy átpriorizálom a kötelességeimet. A fő küldetéstudatom, hogy értéket teremtsek, így továbbra is sokat szeretnék dolgozni, de ahhoz, hogy a magánéleti, családi életemnek is megfelelő időt szentelhessek, ahhoz el kell engednem a cégek ügyvezetését. Egy új ügyvezetővel a Villányi Szársomlyó Kft. is friss lendületet kaphat, és nekem is jobb lesz, hogy minden energiámat egy célra, az önkormányzati munkára összpontosíthatom. Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy 2019-ben a választók akaratából lehetőségem nyílt arra, hogy polgármesterként a várost szolgáljam, értük dolgozhassak minden egyes nap. Nagyon jó érzésekkel tölt el Villány 2300 lakosáért, az itt működő vállalkozókért és általuk a munkavállalókért dolgozni, de akár ide sorolhatjuk a Villányba látogató, évente 100 ezer fő feletti vendéget is.



– Mire számíthatnak a villányiak ezután?

– Nagy terveink vannak a képviselő-testülettel, és úgy gondolom, hogy ha ezeket a célokat meg szeretnénk valósítani, ahhoz szükségszerű lesz, hogy intenzívebben bekapcsolódjak a munkába. A cégnél töltött 17 évet nem lehet egyik napról a másikra lezárni, de május végétől a cég operatív feladataiból igyekszem kivonni magam, ugyanakkor az év végéig még rendelkezésre állok, hogy ha segítségre vagy információra van szüksége a Kft.-nek, illetve az új ügyvezetőnek, akkor továbbra is számíthatnak rám. A következőkben pedig Villányra, a köz szolgálatára áldozom az energiáimat.



– Úgy hangzik, mintha elégedetlen lenne, pedig Villányban most is folyamatosak a munkálatok, fejlődik a város, nagyobb léptékben is, mint korábban…

– Jellemző rám, hogy maximalista, örök „elégedetlen” vagyok, viszont minden napot igyekeztem úgy zárni, hogy azt érezzem, amit megtehettem aznap, azt megtettem. Hogy minden nap nyugodt lelkiismerettel hajthassam álomra a fejem, hogy kihoztam magamból mindent, amihez energiám volt. Másképp nem is tudok dolgozni. Rendkívül motivált vagyok a település fejlesztését illetően, és egyébként nem gondoltam volna két és fél évvel ezelőtt, hogy mostanáig ennyi mindent tudunk rendezni, elindítani a városban. Ez alapján sokkal inkább vagyok elégedett, mint elégedetlen, főként, ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt két és fél évből két évben a pandémia új kihívásaival, nehézségeivel is szembe kellett néznünk. Ha azt nézem, hogy mennyi lehetőségünk adódott fejlesztésre, illetve a megörökölt, több szempontból nehéz helyzetben lévő, határidős pályázataink hova jutottak, akkor azt gondolom, hogy sikeresek voltunk. Villány jövőjének megtervezésével is sokáig eljutottunk.



– Mit ért Villány jövőjének megtervezése alatt?

– Az év végéig elkészül egy komplex rendezési és fejlesztési terv, amellyel a következő 10-20 évre próbáljuk lefektetni az alapokat, amely segítségünkre lesz Villány jövőbeli városképének kialakításakor. Mint tudjuk, a város nagyon régóta – elsősorban a borászoknak köszönhetően – egy olyan presztízstelepüléssé vált, ahol jó élni, ahova jó érkezni. Mi próbálunk a köz részéről hozzájárulni ehhez, mert azt gondolom, hogy ebben voltak restanciái a településnek. Jó úton indultunk el, látványos és eredményes lépéseket tudtunk megtenni az elmúlt időszakban, hogy felgyorsítsuk a felzárkózásunkat a magánszférához. Villány fejlesztése kapcsán én 20 évben gondolkodom. Persze ezt majd minimum 5 évente a villányi lakosok fogják eldönteni azon eredmények alapján, melyeket egy-egy ciklus alatt látnak. Ez így természetes. Az én felfogásomban Villány város olyan, mint egy cég, amelyben minden villányi lakos egy-egy tulajdonos, és a tulajdonosok 5 évente a választások során arról szavaznak, hogy ki legyen a következő 5 évben Villány „ügyvezetője”. Ahhoz, hogy az ember 5 évente ezt a megtisztelő bizalmat és lehetőséget megkaphassa, minden egyes nap a lehető legtöbb eredményt fel kell mutatni. Én nem rövid távú, szemfényvesztő sikereket szeretnék felmutatni, hanem olyan hosszú távú víziókat megvalósítani, ami a következő generációk életére lesz reményeim szerint minél nagyobb és pozitívabb hatással. Az én jövőképem Villány kapcsán 20 év múlva egy olyan 3000-4000 fős kisváros, ahol a teljes település fel van újítva, ahol a lehető legtöbb olyan szolgáltatást, életkörülményt igénybe tudják venni az itt élők, mint egy nagyobb városban, ahol a társadalom megfiatalodott, ahol tele van a város családokkal, gyerekekkel, fiatalokkal, egy még szélesebb rétegű vállalkozói körrel. És ami a legfontosabb, hogy olyan város legyen, ahonnan nem akar elköltözni senki, csak mindenki itt szeretne élni, és ahol a mi gyerekeink, a majdani unokáink is itt akarnak és tudnak maradni.



– Említette, hogy nap mint nap mindent megtett, amit megtehetett a munkája során. Van hiányérzete az elmúlt időszakkal kapcsolatban?

– Van, ez a „hiányosság” viszont csak részben múlt rajtam. Úgy érzem, az elmúlt két és fél évben sokkal inkább voltam városfejlesztési, gazdasági polgármester, mint egy olyan polgármester, aki komplexen foglalkozik a vállalkozásokkal, civil szférával, akit mindig el lehet érni személyesen, programokon, kerekasztal-beszélgetéseken. Ennek, mint mondtam, csak részben volt az én kapacitáshiányom az oka, hiszen a pandémia időszaka sok személyes találkozásnak, programnak, szakmai és egyéb konzultációknak gátat szabott. A jövőben változtatni szeretnék ezen is.



Villány több pontján zajlanak a munkálatok

A belváros több pontján is építkezések zajlanak. Ezek jó része a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló Zöld Város Programhoz kapcsolódik, amelynek keretében szombaton adták át a Rendezvénytér mellett a megújult és kibővített játszóteret, megújult a könyvtár és a művelődési ház, felújítják a Baross Gábor utca zöldfelületeit (az úttest és a járda között), az iskola előtti teret Mandulás térré alakítják, illetve az Eislingen téren is hamarosan befejeződnek a munkálatok. Ezenkívül az önkormányzat önerőből újítja fel a Baross Gábor utca járdáját, és pályázati forrás bevonásával a Szent István utca felújítása is folyamatban van.

Mayer István örömmel számolt be arról is, hogy a következő hetekben, hónapokban újabb fejlesztések munkálatai kezdődnek. Az Aktív Magyarország Program keretében az „Országos Bringapark Program 2022” pályázatán 20 millió forint támogatásból és ugyanennyi önkormányzati önerőből egy 160 méter hosszúságú pumpapálya építése kezdődött meg a sportpálya szomszédságában, a két terület közötti kerékpárút pedig szintén megújul az idén a Magyar Falu Programban nyert támogatásnak köszönhetően. További jó hír, hogy a Villányi Torna Club is részese lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjának. A közel 200-250 millió forintos nagyságrendű támogatásból ennek köszönhetően a többi közt egy nagy műfüves pálya fog épülni, illetve a meglévő kis méretű MLSZ műfüves pálya fedést kap. Ősszel, a Villányi Vörösborfesztivál után pedig a városháza előtti téren kezdődnek majd a munkálatok, az önkormányzat a Vidékfejlesztési Programban nyert 100 millió forint összegű pályázati támogatásából termelői piacot alakítanak ki a térrendezés mellett.

Az idén a szombati napokra is kiterjesztik a „Ha péntek, akkor Villlány” programokat

Nyáron, június 24-én Ákos érkezik Villányba

A legambíciózusabb rendezvénynaptárt állította össze a villányi önkormányzat az idei évben. A programokról sajtótájékoztató keretében számolt be Mayer István polgármester. Mint mondta, a szezon legelső rendezvénye június 3-án, a „Ha péntek, akkor Villány” program lesz, amelyen a Wellhello lesz a fő fellépő. Ez a program még július 29-én, és augusztus 19-én tér vissza. Tavaly készült egy dal Villányról, a Made in B együttes előadásában. Az Elviszlek Villányba című szám egy szövegrészlete úgy szól: „Péntek, Villány?, Szombat is Villány!”. Ezt az önkormányzat felhívásnak vette, ezért a Ha péntek, akkor Villlány programokat a szombati napokra is kiterjesztik, így a pincesoron és a Diófás téren kisebb programokkal készülnek a városba látogatóknak, valamint a borászok is különböző attrakciókkal egészítik ki a kínálatot.

Egy új, illetve csak félig új rendezvény is lesz idén nyáron: a Villány város napja. Villányt 2000-ben avatták várossá, és ennek megünneplésére öt évente tartottak korábban város napját. A pandémia 2020-ban megakadályozta ennek a programnak a megrendezését, és tavaly sem tudták pótolni, így idén kerül erre sor június 25-én, és a tervek szerint mostantól minden évben. Ez a rendezvény ad alkalmat arra is, hogy átadják a városi kitüntetéseket, díjakat az arra érdemeseknek. A város napját koncerttel gazdagítják, ám a fellépőt még nem nevezték meg, viszont előtte, pénteken Ákos koncertet rendeznek.

A városvezető a nyári nagy rendezvényekről is beszélt: a Rozé Fesztivál július 8-9-én lesz. A pénteki fellépőt még nem publikálták, de a második napon Péterfy Bori és az Anna & the Barbies adnak koncertet. A leglátogatottabb Villányi Vörösborfesztivált szeptember 30-tól október 2-ig rendezik meg. 30-án a Rudán Joe Band és a Neoton Família lesz a fő fellépő, míg a főnapon, szombaton pedig Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar szórakoztatja a közönséget. Ezen kívül többek között a Fröccsmozi, sörfesztivál (Sváb Zenei Hétvége), az Európai Bordalfesztivál és a Petőfi 200 emlékév programjai is színesítik a rendezvények sorát.