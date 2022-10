Elkészültek a tervek a főtér fejlesztésére, így a 2023-as Vörösbor Fesztiválra elkészülhet a termelői piacnak helyet adó megújult tér. Erre a beruházásra a villányi önkormányzat korábban a Vidékfejlesztési Program keretében nyert 100 millió forint támogatást.

– Még néhány közműegyeztetés, pontosítás hátravan, de bízom benne, hogy novemberben ki tudjuk írni a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására, és jövő év elején, a jó idő beköszöntével elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok – mondta Mayer István, Villány polgármestere. Ezenkívül folyamatban van a Malom-árok mentére tervezett új külterületi út kialakítását célzó beruházás előkészítése is. Ez az út többek között a fesztiválok idején az autós forgalmat fogja elterelni a belvárosból.



A Magyar Falu Program keretében tavaly a Művelődési Ház és az Egészségház energetikai fejlesztésére nyert támogatást a város önkormányzata. Ennél a projektnél épp lezárult egy eredményes közbeszerzés, mely során a villányi Timberbau Kft. adta a legjobb ajánlatot, és hamarosan meg is kezdi a munkát.

Korszerűsítenék a közvilágítási rendszert

Mint a városvezető kiemelte, napi szinten folynak az egyeztetések az intézményvezetőkkel is, hogy mindenki az optimális fogyasztást foganatosítsa az önkormányzati fenntartású középületekben, emellett ugyanakkor a közvilágítási rendszer korszerűsítését is tervezik , hiszen itt realizálódik a legnagyobb áramfogyasztás. Erre már konkrét ajánlatok is a rendelkezésükre állnak.

– A közvilágításhoz kapcsolódó szolgáltatói szerződés szerencsére csak jövő év végén fog lejárni, tehát addig a mostani ár nem emelkedhet. Viszont azt kell feltételeznünk, hogy még ha a jövőben normalizálódnak is a gazdasági folyamatok, a rezsiárak már nem fognak visszacsökkenni arra a szintre, ami jellemző volt korábban. Ezért azzal kell számolnunk, hogy az előző évekhez képest többszörösére változnak a rezsiköltségek a jövőben. Ezekre igyekszünk felkészülni: 2023-ban szeretnénk a teljes közvilágítási rendszert korszerűsíteni, amellyel az éves fogyasztásunkat nagyjából a felére tudnánk csökkenteni – mondta a polgármester.

Átmeneti intézkedésekről döntöttek az illetékesek

Október 29-től várhatóan március 17-ig bezár a villányi kormányablak. Az ügyfelek ez idő alatt a siklósi kormányablakban tudják intézni az ügyeiket. Átmeneti megoldásról van szó, a megyei kormányhivatal vezetője biztosította a polgármestert arról, hogy a villányi kormány­ablak bezárása csak a fűtési szezon idejére vonatkozik, és az ott dolgozó munkatársakat addig Siklóson helyezik el, így a munkáját emiatt senki nem veszíti el. Ezenkívül a villányi őrsöt is bezárják a téli időszakra, ez azonban kevésbé fogja érinteni a lakosságot, hiszen a járőrszolgálat, a rendőri jelenlét továbbra is biztosított lesz a városban olyan létszámmal, mint eddig.

Megszokott adventi programokkal készülnek

Az emelkedő rezsiköltségek nem befolyásolják a tervezett adventi programokat. Ennek a költségét biztosítani tudja az önkormányzat, illetve ennek lemondása a jelenlegi árak szerint csak minimális spórolást jelentene, és ezért a minimális megtakarításért a városvezetés nem szeretné elvenni a lakosságtól és az ide érkező vendégektől az adventi élményeket. Az ünnepi díszkivilágítást, illetve a négy adventi hétvégi programot a korábbi években megszokottan várhatják a lakosok.