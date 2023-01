Az elmúlt 10–12 évben jelentős fejlődésen ment keresztül a település, és mint arra Zsdrál Artúr polgármester utalt, ez nagy részben a Magyar Falu Programnak, illetve az európai uniós forrású pályázatoknak is köszönhető. Négy és fél kilométer hosszan újult meg út és járda, köztük a helyiek legnagyobb örömére az új bekötőút is. Az útszakasz 60 évvel ezelőtt épült, ez idő alatt meglehetősen elhasználódott, így nagyon ráfért az újraaszfaltozás. A községvezető elmondta, a vármegyei önkormányzat, illetve dr. Őri László vármegyei elnök figyelemmel kíséri a település fejlesztési igényeit, és lehetőséget is biztosítanak Pécsudvard fejlődésére.

Tavaly megújult a bekötőút

A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, művelődési háznak helyet adó épületre évekkel ezelőtt napelemrendszert telepítettek, akkor még nem sejtve, hogy ez a későbbiekben mennyire jó döntés is lesz. Az energiaválság kezdetekor a középület gázfűtését felfüggesztették, és összesen kilenc hűtő-fűtő klímaberendezést szereltek fel a fenntartási költségek csökkentése érdekében.

A középület energiahatékonyságáról időben gondoskodtak

A Magyar Falu Programban nyert támogatásból új játszótér épült, megújult – és illemhelyiséggel bővült – a ravatalozó, bekerítették a temetőt, emellett felújították az önkormányzati tulajdonban lévő postaépületet is. A közvilágítási rendszer korszerűsítésére, valamint 3 kilométer hosszan a zártkerti utak felújítására is sor került. Az elkövetkezendő időszakban a Magyar Posta által bérelt épület fűtési rendszerét is szeretnék korszerűsíteni, önerőből.

Szintén az elmúlt 10–12 év fejlesztései közé sorolható a műfüves futballpálya, valamint a kondipark kialakítása, és nagy előrelépés volt, hogy az önkormányzat megvásárolta és közművesítette a leendő óvoda területét. Az óvoda megépítésére keresik a pályázati lehetőségeket, hiszen nagyságrendileg 280–300 millió forintra lenne szükség a beruházáshoz. A fejlesztés azért is fontos a település számára, mert a községben 46 óvodás és bölcsődés korú gyermek él, és a családok igényeit szem előtt tartva az önkormányzat biztosítani kívánja az óvodai (illetve a bölcsődei) szolgáltatást is.

Zsdrál Artúr kiemelte, az önkormányzat minimális bevétellel rendelkezik, az ipar­űzési adón felül szinte semmilyen adóforma (mint kommunális adó, építményadó) nincs a településen, és a jelenlegi gazdasági helyzetben nem is tervezik ezeket bevezetni, illetve csak a legvégső esetben élne a községvezetés ezzel a lehetőséggel.



A gyerekek nagy örömére új játszótér épült a faluban

Állomásépületet épít a MÁV A MÁV a Magyar Falu Program keretében nyert forrásból, a Miniszterelnökség támogatásával idén 13 vasútállomás meglévő utasforgalmi épületét és környezetét újítja meg, emellett tizenegy új, korszerű állomásépületet épít, az egyiket Pécsudvardon. A beruházás kivitelezése tavasszal kezdődhet meg.

Támogatják a helyi lakosságot Az önkormányzat több mint tíz éve segíti a helyi nappali tagozatos tanulók családjait: az általános iskolától az egyetemi tanulmányokig bezárólag tavaly 168 fő után adtak támogatást, emellett a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz idén is csatlakozott a község. A nyugdíjasok számára minden évben támogatást ad az önkormányzat, karácsony előtt pedig minden háztartás kapott karácsonyi csomagot, melybe a leginkább szükséges napi fogyasztási cikkek kerültek bele. Nyáron az önkormányzat finanszírozásával a gyerekeket, és – köszönetképpen az önkéntes munkájukért – a polgárőröket minden évben kirándulni viszik, amely során változatos helyekre, az ország különböző fürdő helyeire látogathatnak el a falubeliek.

A helyi polgárőrség hasznos munkája számokkal is igazolható

Példásan rendezett a település

Míg 2006–2008 között 620–630 lakosságszámmal bírt a település, addig ma már 870-en élnek Pécsudvardon. Ez nagyban köszönhető a település példás rendezettségének, valamint a megyeszékhely közelségének. A vonat- és a buszközlekedés kedvező, emellett autóval is jól megközelíthető a község. – Nagy hangsúlyt helyezünk a falu tisztán tartására, rendezettségére és szépítésére. Ezt a feladatot jelenleg négy közfoglalkoztatott látja el, akik lelkiismeretesen végzik a munkájukat – mondta a polgármester. Ezen kívül a közbiztonság is sokat javult az elmúlt években. Több mint tíz éve működik aktívan a helyi polgárőrség. Mint Zsdrál Artúr fogalmazott, a személyes példamutatás mindennél többet ér, így ő maga is szerepet vállal ebben. A polgárőrség hasznos munkája számokkal is igazolható, míg 2010-ig közel 30–36 bűncselekmény történt a faluban, mára nullára redukálódott ez a szám. A Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően egy terepjárót is vásárolhatott a szervezet, illetve kamerarendszert építettek ki a település jelentős részén, amely tovább növelte a közbiztonságot..



Idén sem maradnak el a helyi programok

Pécsudvard közösségi élete aktív. Az önkormányzat tavaly is megrendezte a falu hagyományos programjait, az évet pedig a Mikulás-ünnepséggel és a karácsonyi ünnepséggel egybekötött bállal zárták, amelyen élő zene szórakoztatott, és forralt borral kínálták a résztvevőket. A horvát önkormányzat hagyományos programja, a Pécsudvardi Vigasságok, és a községi önkormányzat által szervezett búcsú pedig a nyári rendezvények sorát gazdagította. – Terveink szerint az idén is megtartjuk ezeket a programokat, sőt különböző szakkörökkel bővíteni is szeretnénk a kínálatot – mondta a községvezető. A 2020-ban megalakult Pécs­udvardi Közösségért Egyesület tevékenysége is sokakat megmozgatott tavaly. A szervezet a helyi közösséget igyekszik erősíteni. Nagy létszámmal vettek részt a helyiek a sportrendezvényeiken, szabadtéri programjaikon. Az egyesület minden bizonnyal idén is aktív lesz, hiszen a Magyar Falu Program keretében támogatást nyertek különböző ifjúságvédelmi és kulturális tevékenységek szervezésére.

A település vezetői A mintegy 870 lakosú Pécs­udvard polgármestere Zsdrál Artúr, alpolgármestere Rónai Gábor. A képviselő-testület további tagjai: Horváth Edit, Tomola Ferenc és Ipacs Sándor. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Rónainé Bárics Márta, tagjai: Balázs Péter és Bozsánovics Ivana. A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Kisasszondiné Kavalecz Anita. Háziorvos: dr. Molnár Csilla, gyermekorvos: Dr. Gajdos Vilma, védőnő: Wingertné Héjjas Éva Edit. A Pécsudvardi Polgárőr, Kulturális Hagyományőrző Közhasznú Egyesület elnöke Gregorics Iván. A Pécsudvardi Közösségért Egyesület elnöke: Bóta János. A nyugdíjasklub vezetője: Ujhelyi Lászlóné Ágnes. Plébános: dr. Cziglányi Zsolt. A község a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagja. A lakosság a havonta megjelenő Pécsudvardi Kisbíró újságból tájékozódhat a közérdekű információkról. Az önkormányzat elérhetősége: 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47., tel.: 72/497-784, 72/525-032. A faluban nagyszámú építészeti érték található, a Széchenyi utcában 13 házból álló utcaszakaszt helyeztek helyi védelem alá. 1998-ban épült fel a település katolikus temploma, mely Szigetvári János Ybl-díjas építészmérnök alkotása.