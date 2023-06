Mayer István, Villány polgármestere elmondta, önmagában a tervezett új villányi kút a város vízellátását nem tudja biztosítani, mert nincs akkora vízhozama, de segítene abban, hogy üzembiztosabbá váljon a rendszer bármilyen meghibásodás esetén. A mostani, a város vízellátását biztosító villánykövesdi kút a kapacitása felső határán mozog, így nagyobb igénybevételek esetén a villányi kúttal tudnák kiegészíteni a szükséges mennyiséget.



Emellett egy új, nagyobb kapacitású villánykövesdi kút kialakítását is tervezik a mostani mellett, ugyanis az ottani vízbázis nagyobb vízhozamot tud biztosítani, mint amit a mostani kúttal elérnek.

– A meglévő, üzemelő kút is felújításra szorul, viszont addig nem tudjuk leállítani, ameddig az új kút kialakítása, üzembe helyezése meg nem történik – mondta a városvezető.

A vízvezeték-hálózat rekonstrukciója, felújítása már a korábbi években elkezdődött: a Szent István és a Béke utcánál megtörténtek a vízvezeték-konstrukciók, és más kisebb beavatkozásokat is végrehajtottak. Most a Dombay, a Mathiász és a Zrínyi utca vezetékrekonstrukciójának készültek az engedélyes tervei, a beruházást a DRV Zrt. fogja lebonyolítani, ők kérnek árajánlatot a kivitelezésre. A polgármester szerint nyáron vagy ősszel elindulhatnak majd az ehhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, és a jövő év első felében ezek be is tudnak fejeződni.

– Az önkormányzat abban bízik, hogy mire ezek befejeződnek, addigra látjuk azt, hogy milyen forrásokból tudjuk ezeknek az utcáknak az útburkolat-felújítását elvégezni, hiszen a mostani állapotok sem túl jók, és valószínűleg a beruházások után még kevésbé lesznek azok, szükség lesz az útfelújításra, ahogy az megtörtént a Szent István és a Béke utcában is. A Kölcsey utca vízvezeték rekonstrukciója az első csomagba még nem tudott bekerülni, de az is tervben van, így valószínűleg jövő évben kezdődik meg a tervezése, és reményeink szerint a kivitelezése is – mondta Mayer István.

A polgármester hozzátette, nagyon fontos és sürgető feladat a Villány–Villánykövesd közötti gerincvezeték felújítása is, hiszen minden évben háromszor-négyszer csőtörések szoktak bekövetkezni. A tervek szerint a következő 2-3 évben ezeknek a kivitelezése is megtörténhet. Így megszűnnek a meghibásodások, és az üzembiztonsághoz kapcsolódóan is jelentős előrelépés lesz, ha megvalósulnak ezek a fejlesztések. Ezzel a jövőben olyan vízhozamellátási kapacitások állnának majd rendelkezésre, amelyek nagy biztonsággal tudják fedezni az időnként jelentősen megnövekvő igényeket is. Egyébként az önkormányzat részéről is jelentkeznek majd pluszvízigények az iparipark- és a lakópark-beruházások kapcsán.



Júliusban megkezdődhet a kivitelezés a Főtéren



Lezárult a közbeszerzési eljárás a Főtér rekonstrukciójának kivitelezőjére vonatkozóan. Az önkormányzat most az illetékes hatóságnál határidő-hosszabbítást kezdeményez (a projekt-­előkészítési munkák a vártnál több időt vettek el), amely után szerződést köthetnek a nyertes vállalkozóval. Ha minden ügymenet akadálytalanul lezajlik, akkor júliusban megkezdődhet a kivitelezés, és a tervek szerint április végére egy új Főtere lesz majd Villánynak. A Vidékfejlesztési Program keretében nyert pályázati támogatásból a városháza előtti teret rehabilitálják, emellett sátrak, pavilonok megvásárlására is sor kerül majd egy színvonalas, szép környezetű helyi piac kialakításához.