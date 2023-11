A közelmúltban sikeresen befejeződött a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egészségtudományi Kar (ETK) Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központjának 817 millió forint összértékű eszközfejlesztése. Az idén novemberben záruló projekt eredményeként a 150 hallgató egyidejű oktatására alkalmas Szimulációs Központban immár minden eszköz és bútor rendelkezésre áll a hallgatók magas minőségű, gyakorlatorientált képzéséhez. A beruházás „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű európai uniós pályázat keretében valósult meg.

A PTE ETK Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központ elsődleges feladata a graduális és posztgraduális egészségtudományi képzésben résztvevők technikai és non-technikai készségeinek fejlesztése, s ezzel a kórházi és kórházon kívüli ellátással kapcsolatos gyakorlati oktatási programok teljeskörű támogatása. A Szimulációs Központban szemeszterenként közel 1000 fő részvételével több mint 1500 kontaktóra zajlik. A beruházás eredményeként a Szimulációs Központ immár teljes funkcionalitással működik – a Szepesy Ignác utcai épület tágas oktatási tereit a hagyományos bútorok mellett medikai bútorok, s nagy számú oktatási és szimulációs eszközök töltik meg. A Szimulációs Központ alkalmas ápolástudományhoz és sürgősségi ellátáshoz köthető készségek elsajátítására, valamint összetett, magas valósághűségű szimulációk megvalósítására egyaránt. Ezáltal az itt tanuló hallgatókat alacsony kockázat mellett magas minőségben tudják az oktatók felkészíteni a klinikumban történő munkavégzésre.

A Szimulációs Központban a skill- és demonstrációs termek mellett immáron a valós betegellátásban is használt eszközökkel és infrastruktúrával felszerelt intenzív osztályként funkcionáló szimulációs termek, műtő és perioperatív szimulációs termek, otthonápolási szimulációs terem, sürgősségi betegvizsgáló terem, valamint az udvaron – a Országos Mentőszolgálatnál standardizált felszereléssel – mentőszimulátor is működik, segítve ezzel is a hallgatók széleskörű felkészítését.

Az egészségügyi szakmai terület mellett a projekt keretében zajlott fejlesztések érintették a videokonferencia rendszer kiépítését, mely ugyancsak széleskörben kihasználható, mind oktatási céllal, mind rendezvények, konferenciák megtartására.

Az eszközfejlesztés az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 kódszámú, „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében valósult meg bruttó 817 millió Ft összértékben. A projektről bővebb információt a https://projektek.pte.hu/hu oldalon olvashatnak.

