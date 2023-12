Tavaly májusban 20 millió forint támogatást nyert a hosszúhetényi önkormányzat a Vidékfejlesztési Program keretében a helyi termelői piac kialakítására. A támogatáshoz az önkormányzat önerőt is biztosított, így mintegy 30 millió forintból készült el a beruházás, a fejlesztést advent első vasárnapján ünnepélyes keretek között adták át, s felavatták a kialakított árusítóhelyeket is.

Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere elmondta: ez a mai nap többről szól, mint egy projekt átadójáról, hiszen az idei évben számos fejlesztés valósult meg a településen, és ezért a köszönetüket szeretnék kifejezni mindazoknak, akik támogatták, segítették Hosszúhetény törekvéseit.

A piac kialakítására Garamváriné Csanálosi Andrea helyi termelő ötlete nyomán kezdett pályázni a település önkormányzata, először buktatókkal, sikertelenül, de az eredmény most minden várakozást felülmúló.

Hargitai János országgyűlési képviselő kiemelte a település törekvéseit, hiszen minden olyan fejlesztési tervre, amelyre az elmúlt időszakban pályázott az önkormányzat, támogatást is nyert.

– Itt Hosszúhetényben nyilvánvalóan nem az agráriumból élnek az emberek, egy kicsit városias az életforma, így itt természetesnek tekinthető, hogy kell egy-egy ilyen típusú beruházás is, mint a piac – fogalmazott.

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke elmondta, a piactér egy ilyen településen, amely kistérségi központ is, turisztikai központ, ékszerdoboz, mindig egy olyan találkozási pont is, ahol a ünnepek közeledtével összegyűlnek a helyiek. Így kiszakadnak a mindennapok rohanó világából, valamint együtt élik meg a közösségi programokat és alkalmakat.

– Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt években Baranya-szerte a termelői piacok újjáépítésének egyfajta reneszánsza van. Csak vármegyei fejlesztési forrásból nyolc helyszínen, valamint a Vidékfejlesztési Program forrásaiból még számos helyszínen jöttek létre helyi piacok, amelyeknek köszönhetően a helyi gazdaság új lendületet tud venni – mondta a vármegyei elnök.



Az igényeknek megfelelően határozzák meg a piac nyitvatartását

Az országgyűlési képviselő (balra) is elismerően szólt a fejlesztésről

Van létjogosultsága a helyi piacnak

A községvezető elmondta, a most átadott piacnak a pályázat szerint van egy nyitvatartási rendje, amelyet tartani kell, emellett felvették a kapcsolatot a Baranyai Termelőkért és Kézművesekért Egyesülettel, velük együttműködve, illetve a helyi igényeknek megfelelően fogják a piac nyitvatartását meghatározni. Helyben egyébként, a Hetényi Kézműhely égisze alatt mintegy 12-15 helyi kézműves, illetve termelő tevékenykedik, így egyértelműen van létjogosultsága a piacozásnak. Bíznak benne, hogy a faluba látogató turisták is gyakran felkeresik majd a Művelődési Házzal szemben, a Fő utca túloldalán kialakított termelői piacot.

Jövőre is folytatódnak a beruházások az elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően

A fejlesztések éve volt az idei Hosszúhetényben

Hosszúhetényben az idei év a fejlesztések éve volt, hiszen nemcsak ez a most átadott és láthatóan gyönyörű, kiváló minőségben kivitelezett piac készült el a településen, hanem olyan, a mindennapi problémák enyhítésére, a mindennapi igények kielégítésére szolgáló fejlesztések is megvalósultak, mint a csapadékvíz-elvezető rendszer megújítása és utak felújítása. Belterületen megújult a Kossuth Lajos utca, és Kisújbánya bevezetőszakasza, a Zrínyi és a Csókakő utcában a megfelelő csapadékvíz-elvezetést sikerült megoldani. A Hercegdűlő a Vidékfejlesztési Program, a Tótút dűlő pedig belügyminisztériumi pályázat keretében újulhatott meg. Ezenkívül szintén minisztériumi pályázati forrásnak köszönhetően egy új egyházi közösségi tér jöhetett létre, és megújulhatott a tájház. Itt még az utómunkálatok zajlanak, de hamarosan teljesen befejeződik a beruházás. A fejlesztések a következő években sem állnak meg, hiszen támogatást nyert az egyházi közösségi tér kialakítására, a moziépület felújítására, a kultúrház felújítására, valamint a bölcsőde építésére beadott pályázat is. Ezek részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert projektek, a bölcsőde megépítése pedig szintén európai uniós forrásból, a Helyreállítási Alapból valósulhat meg. Csörnyei László polgármester elmondta, az önkormányzat ezen projektek előkészítését megkezdte, van, ahol még a tervezés zajlik, van, ahol hamarosan a közbeszerzési eljárás kiírása lesz esedékes.



Tavasszal megkezdődhet a moziépület felújítása Forrás: önk.



Kézilabda-munkacsarnokot terveznek

A Magyar Kézilabda Szövetség és a magyar kormány támogatásával egy kézilabdacsarnok építését tervezi a hosszúhetényi önkormányzat. Az ezzel kapcsolatos tervekre már egy előzetes támogatói döntés született a kormány részéről, de a válság és a veszélyhelyzet miatt felfüggesztették a további lépéseket. Hosszúheténynek jó eredményekkel bíró felnőtt- és gyermekcsapata van, de a csarnok teret nyitna más sportágaknak is, vagy akár rendezvényteremként is szolgálhatna.

A település vezetői A 3500 lakosú község polgármestere dr. Csörnyei László, alpolgármester: Óbert Gábor és Csényi Norbert (társadalmi). A képviselő-testület további tagjai: Csajkás Géza, Czentner Györgyné, Dömös Károly, dr. Herbert Tamás és Papp János. Jegyző: dr. Orbán László. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke Kiss Csaba, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke Bogdán Istvánné. A Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Pál Attila. A Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI igazgatója: Grosch Szilárd. A Zengő Óvoda vezetője: Czentner Györgyné. A Hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ igazgatója Papp János. A községben több mint 30 civil szervezet működik. A Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke Bodóné Csomós Éva, a Kisújbánya Baráti Kör Alapítvány elnöke Derksen Györgyi, a Püspökszentlászló Barátainak Egyesületét Schumann Zoltán vezeti, a Hosszúhetényi Szőlő- és Bortermelők Egyesület elnöke Szabó Gábor, a Hosszúhetényi Hagyományőrző Népi Együttes vezetője Papp János, a Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány elnöke Keszericze Zsolt, a Hosszúhetényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Kozmáry Péter, a Hosszúhetény Turista Egyesület elnöke Takács Ferenc.