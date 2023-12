A cég fő tevékenysége az egyedi termékek és szerkezetek előállítása, különféle felépítmények gyártása gépjármű kereskedő cégek, fuvarozók, szállítók számára. A pályázat során kapott, több mint 205 millió forintból új eszközök beszerzésére kerülhetett sor.

– Sikerült saját eszközökkel bővíteni a vállalkozásunkat, a fiber lézer vágógép, a robotizált kombinált összeállító és hegesztő cella, a CNC-eszterga, illetve a CNC 5 tengelyes megmunkáló központ mind abban lesz segítségünkre, hogy már nem alvállalkozók segítségével, hanem saját kézben tudjuk elvégezni ezeket a munkafolyamatokat. A megrendelőink számára ez rövidebb határidőket, illetve költséghatékonyabb megoldást jelent majd – mondta el Kadia Dénes. Hozzátette, a Kadia Bt. folyamatos fejlődésre és innovációra törekszik, és a támogatás új lehetőségeket nyit meg a vállalkozás számára a gyártás terén és azon túl.

Az évek során a cég profilja jelentősen bővült, és ma már számos területen tevékenykednek, beleértve az állatszállítókat, autószállítókat, billenő felépítményeket, platós járműveket, utánfutókat, zárt felépítményeket, valamint speciális és egyedi termékeket. A felépítményeket, ezekhez szükséges alkatrészeket a legkisebbtől a legnagyobb járművekig, specializáltan tudják elkészíteni, a vállalkozás célcsoportját jelenleg fuvarozók jelentik, mára széles és a vállalathoz hűséges ügyfélkört alakítottak ki.

A Kadia Bt. a jövőben további, új területeken való megjelenést is tervez. Kadia Dénes cégvezetőtől megtudtuk, a hajógyártás, különösen a sport célú hajók gyártása is tervben van, továbbá akkumulátor csomagok gyártását is tervezik elektromos hajókhoz.

A GINOP pályázat során nyert támogatás az eszközbeszerzés mellett információs technológiafejlesztésre, megújuló hasznosító technológiák alkalmazására, illetve tanácsadásra is kiterjed.