A kamara szervezésében 28 mester vehette át mesterlevelét a sikeres vizsgát követően. A mesterek egyik fontos feladata, hogy az évek alatt felhalmozott tudásukat átadják az utódoknak, valamint, hogy az általuk elért eredményekkel felkeltsék a fiatalok érdeklődését a kétkezi munka iránt. Emellett az is, hogy folyamatosan képezzék magukat, ismerjék a legújabb alapanyagokat, technológiákat.

Várszegi Gyula, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési alelnöke szerint a mestervizsgára való felkészülés egyfajta önképzés is. Sokan azért is jelentkeznek a felkészítő tanfolyamra, mert szeretnének magasabb szintre lépni, naprakész tudásra szert tenni. Évente harminc és ötven között van azoknak a száma, akik szeretnék megszerezni a mesterlevelet. – A mesterek egyik fontos feladata, hogy az évek alatt felhalmozott tudásukat átadják az utódoknak, valamint, hogy az általuk elért eredményekkel felkeltsék a fiatalok érdeklődését a kétkezi munka iránt – hangsúlyozza az alelnök. – A mestercím elnyerése egy szakmán belül mérföldkő is egyben.

Várszegi Gyula, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési alelnöke

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Rabb Szabolcs köszöntőjében egyebek mellett elmondta: idén nemcsak a mester és a mestervizsga-bizottság elnökei, tagjai kaptak meghívást a mesteravatóra, hanem mindazok is, akik fél évszázada vesznek részt a tanulóképzésben. – Négy szakma képviselői vehetik át most a mesterlevelüket. A teremben ezen az ünnepi eseményen most több generáció foglal helyet. Idős mesterek, a most felavatásra kerülők, valamint az ő családtagjaik, közöttük gyermekek is – emelte ki.

Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára

– Azokra a szakmákra, amelyek a mindennapi élet fontos részei, mint például a fodrász, villanyszerelő, karosszérialakatos mindig is szükség lesz – tette hozzá Ruzsa Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere. – Okosmérővel ugyan majd lehet szabályozni az elhasznált áram mennyiségét és a vételezésének időpontját, hogy minél kevesebbet kelljen fizetni érte, de a beszereléséhez szükség lesz villanyszerelőre.

Ruzsa Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere

Ebben az esztendőben pincér-vendégtéri szakemberek, kézápoló és körömkozmetikusok, karosszérialakatosok és villanyszerelők tettek sikeres mestervizsgát, szerezték meg a mesterlevelet.

– A villanyszerelő szakma fontosságát jelzi, hogy majdnem minden évben indul mestervizsgára felkészítő tanfolyam. Idén a jelentkezők között nagy számban voltak a 35 év alattiak – mondja Dunavölgyi János villanyszerelő mester, a villanyszerelő mestervizsga-bizottság tagja. – A cél, amiért vállalkoznak a mestercím megszerzésére az évek során megváltozott, ugyanis elsősorban azért teszik le a vizsgát, hogy részt tudjanak venni a tanulóképzésben. A mostani vizsgázók között volt, aki a portfóliójában már ezt a célt emelte ki.

A karosszérialakatos mester címet szerzett hosszúhetényi Molnár Tibor szakmaválasztása nem tartozik a hagyományosak közé. – Pont a szakmaválasztási időszakában esett át az autónk egy teljes felújításon – idézi fel a kezdeteket, hogy miért is választotta ezt a szakmát. – Nagyon megfogott, miként varázsolta újjá azt a karosszérialakatos. Akkor döntöttem el, hogy ezt a szakmát választom, mert az autós szakmák közül ez a leglátványosabb, itt lehet igazán látni a változásokat, azt, miként varázsolható újjá egy összetört autó. A mesterem pedig az autónkat felújító Sebők János lett.

Mint mondja, azért döntött úgy, hogy megszerzi a mesterlevelet, mert szeretne a későbbiekben tanulókkal foglalkozni. Jelenleg egy cégnél dolgozik, ahol támogatták ebben. – Ez a szakma folyamatosan fejlődik, a gyárak mind inkább meghatározzák, hogy az egyre dráguló autók sérüléseit hogyan lehet helyrehozni. Mindez újabb és újabb technológiák, alapanyagok bevezetésével jár együtt, nincs megállás folyamatosan képeznie kell az embernek magát, lépést kell tartani a változásokkal, ha nem akar lemaradni – ad hangot véleményének. – Magam ugyan régi autók helyreállításával szeretnék foglalkozni, mert azok igazi kihívást jelentenek, hogy eredeti formájukban szülessenek újjá. A hosszúhetényi cég – ahol jelenleg dolgozom – felajánlotta, ha megszerzem a mesterlevelet, akkor a lakatos műhelyüket átvehetem.

A mesteravató ünnepség keretében oklevéllel ismerték el a Gdanks-ban megrendezett EuroSkills versenyen aranyérmet szerzett Czimmer Bálint festő, díszítőfestő teljesítményét, valamint a szárazépítő szakmai tanácsadót, Putler Csabát is.

Papp Judit, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Humánerőforrás bizottságának elnöke, dr. Kleisz-Bális Eszter, a Humánerőforrás bizottságának alelnöke, Kleisz Zoltán, a kamara alelnöke, az Iparfejlesztési bizottság elnöke

Idén első alkalommal a szakmájukat több évtizede magas szinten művelő mesterek – Burget Imréné és Szentklárai Jenőné Götli Ibolya kozmetikus mesterek, Dunavölgyi János villanyszerelő mester, Gáll Béla és Heinemann Gusztáv karosszérialakatos mesterek, Horváth László kőművesmester, Horváth László fotóműszerész mester, Skrut György szakács mester és Telegdi Attila szobafestő mester – tevékenységük elismeréseként oklevelet vehettek át.

A Koszorús Mester címek átadására is alkalmat teremtett a mesteravató. A két évtizede a szakmáját magas színvonalon művelő Eiter Rezső szobafestő mester ezentúl az Ezüstkoszorús mester címet viselheti, ahogy Vajda Zsolt szobafestő mester is. Aranykoszorús mester kitüntető címmel ismerte el a kamara a 40 éve fodrászként tevékenykedő Alexity Lilian és a kozmetikus mester Szentklárai Gabriella közel négy évtizedes szakmai munkásságát.

A Szentklárai név fogalom a kozmetikusok körében, anya és lánya egyaránt elismert mestere a szakmájának. Szentklárai Gabriella az édesanyja Szentklárai Jenőné Götli Ibolya példáját követve lett kozmetikus. – Mindig is tetszett az édesanyám munkája, szívesen voltam bent a kozmetikában, már gimnazistaként krémeket főztem. A biológia és a kémiai is ment, szerettem is ezeket a tárgyakat. Érettségi után egyértelmű volt számomra, hogy kozmetikusnak jelentkezem, az édesanyám volt a mesterem. A végzést követően, alig fél év elteltével már vele együtt dolgoztam a saját kozmetikánkban – avat be abba, miért ezt a szakmát választotta. – A tanulóképzésben is folyamatosan részt vettem szinte a kezdetektől. A tapasztalataimat mindig is szívesen megosztottam másokkal, szeretek fiatalokkal foglalkozni, a tanítás fontos része az életemnek. A tanulóim kivétel nélkül megállták a helyüket a mindennapokban, a diákéveik alatt rendszeresen részt vettek az országos versenyeken, legtöbbször az élmezőnyben végeztek. Arra különösen büszke vagyok, hogy a lányom is kozmetikus lett. Mint mondja a vendégeivel, ma már szinte baráti a kapcsolata. Vannak közöttük olyanok, akik az édesanyjához és hozzá több évtizede járnak, sőt már a gyerekeik és az unokáik is az állandó vendégeik közé tartoznak.

Mesterlevelet szerzett:

KAROSSZÉRIALAKATOS MESTEREK

Bencze Gábor

Kasler Balázs

Klesch Krisztián

Molnár Balázs

Molnár Tibor

Pozsgai Ferenc



PINCÉR-VENDÉGTÉRI MESTEREK

Bathó Áron

Gönczöl Gábor

Herr Zsolt

Horváth Dominik

Molnár Zoltán

Werner Patrik

KÉZÁPOLÓ ÉS KÖRÖMKOZMETIKUS MESTEREK

Ágoston Fanni

Fridrich Renáta Csilla

Gali-Huszák Réka Viktória

Jágerné Varga Ágnes

Rott Dusmáta Laura

Stefán Andrea Rózsa

Tatai Zsuzsanna

VILLANYSZERELŐ MESTEREK

Bosznay Dávid

Faludi Kristóf István

Ignácz Sándor József

Kordé Zoltán

Kovács Péter

Müllerlei Tamás

Sereg Ádám Ferenc

Theisz Balázs István

A kamara idén is adományozott koszorús mester elismeréseket a szakmájukat egyenletesen, magas színvonalon végző, erkölcsi és szakmai példamutatás terén is kimagasló teljesítményt nyújtó mesterek számára.

Alexity Lilian – fodrász (aranykoszorú)

Alexity Lilian 40 éve fodrász. 17 évesen a Baranya Megyei Fodrászipari Szövetkezetnél kezdett el dolgozni, majd 6 év elteltével saját vállalkozást nyitott, melyet a mai napig üzemeltet. Több,mint 10 éve szerepel a mestervizsga elnöki névjegyzéken, és részt vesz a mestervizsgára felkészítő képzéseken oktatóként.

Rendszeresen vesz részt hazai és külföldi továbbképzéseken, versenyeken. Évtizedek óta foglalkozik tanulóképzéssel. Tanulói kiváló eredményeket érnek el az iskolai vizsgák során, valamint helyt állnak megyei és országos versenyeken is.

Szentklárai Gabriella – kozmetikus (aranykoszorú)

Szentklárai Gabriella 1983-ban szerzett kozmetikus végzettséget, majd 1986-ban mestervizsgázott. Az évek során folyamatosan fejlesztette tudását, továbbképzéseken vett részt, megszerezte többek között a műszaki szakoktató főiskolai oklevelet, valamit a Pedagógus II. fokozatot is. Szerepel a mestervizsga elnöki névjegyzéken, és részt vesz a mestervizsgára felkészítő képzéseken oktatóként. Több évtizedes vizsgáztatási tapasztalattal is rendelkezik. Tanulóit megyei és országos versenyekre készíti fel.

Eiter Rezső – szobafestő (ezüstkoszorú)

Eiter Rezső 21 évvel ezelőtt szerzett szobafestő mestercímet. Az iparosok táborában találta meg a munka szépségét. Magán és közületi munkák fémjelzik megbízhatóságát. Jelenleg is aktív szerepet vállal a tanulóképzésben. Több tanulója vett részt az iskola keretében szervezett határon túli programokban, épületek felújításában.

Vajda Zsolt – szobafestő (ezüstkoszorú)

Vajda Zsolt 21 évvel ezelőtt szerzett szobafestő mestercímet. Magán és közüteti munkákon is dolgozik. Munkáit dicsérik, és magas szinten emlegetik. Az évek alatt több mint 10 tanulót oktatott és foglalkoztatott. Egy tanulója indult a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen.

Az ünnepi alkalom részeként ebben az esztendőben első alkalommal a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hagyományteremtő szándékkal oklevelet adott át azoknak a mestereknek, akik több évtizeden át magas színvonalon végezték tevékenységüket és vettek részt a tanulóképzésben.

Bicskey Károlyné kozmetikus mester

Burget Imréné kozmetikus mester

Szentklárai Jenőné Götli Ibolya kozmetikus mester

Dunavölgyi János villanyszerelő mester

Gáll Béla karosszérialakatos mester

Heinemann Gusztáv karosszérialakatos mester

Horváth László fotóműszerész mester

Horváth László kőműves mester

Hős Sándorné fogtechnikus mester

Márton György lakatos mester

Pálfi Imre szabómester

Skrut György szakács mester

Szulimán Sándorné kozmetikus mester

Telegdi Attila szobafestő mester

