Szeretjük azokat a belsőépítészeti anyagokat, amelyekkel könnyen és gyorsan meg tudjuk valósítani az elképzeléseinket. A gipszkarton éppen ilyen.

Környezetbarát anyag

Alapja a gipsz és a kartonpapír, nem tartalmaz és nem bocsát ki káros anyagokat vagy radioaktív sugárzást, nem éghető. Előnye még, hogy nem telepednek meg rajta a penészgombák.

Változatos felhasználást tesz lehetővé a gipszkarton

Felhasználásának csak a fantáziánk szab határt, ugyanis készülhet belőle akár polcrendszer is barkácsműhelybe, üzletbe, gardróbhelyiségbe. Nagy belmagasságú lakásokban a gipszkartonból álmennyezetet alakíthatunk ki, panellakásokban pedig a vezetékeket rejthetjük el a segítségével.

Rejtett világításhoz is használhatjuk, szinte bármelyik helyiségben.

Tetőtérbeépítésnél burkolóanyag, belső hangszigetelésnél, hőszigetelésnél pedig záró réteg lehet.

Válaszfalak készülhetnek a gipszkarton segítségével megfelelő vázszerkezet és szigetelőanyag alkalmazásával, és akár vizes helyiségekbe is beépíthetjük, ha impregnált változatát használjuk.

Akár bútorokat is készíthetünk belőle.

Gipszkartonnal könnyen és gyorsan lehet dolgozni

Szállítása, mozgatása, megmunkálása nem okoz gondot. Kellő ismeretanyaggal házilag is dolgozni tudunk vele, könnyen darabolható, vágható. Nem csak a beépítése, hanem a bontása is könnyű.

Arra ügyeljünk, hogy a gipszkarton megmunkálásához is léteznek speciális szerszámok; csak ezekkel lesz profi a munka, ugyanis törékeny anyagról van szó.

Festhető, vakolható, burkolható

Gyakran gipszkarton panelekkel teszik simává, egyöntetűvé egy fal felületét, amit gletteléssel lehet még tökéletesebbé tenni. Kevesebb munkával és kisebb összeggel jár, mint a hagyományos kőművesmunka.

Fürdőszobában, konyhában, is felhasználható, és a megfelelő lapok kiválasztásával pedig akár burkolható is. Ezeken azért is előnyös, mert a téglából épített válaszfalakhoz képest könnyebb, ezért a gipszkarton beépítésekor nem terheljük meg nagy súllyal az épület szerkezetét.

A gipszkarton használata költséghatékony

Népszerűségében a felsoroltakon túl az is közrejátszik, hogy nem tartozik a drága építőanyagok közé.

Felhasználásával viszonylag olcsón esztétikus, modern lakásbelsőt tudunk kialakítani.