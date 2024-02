A tavaszi önkormányzati választásokhoz közeledve a legtöbb településvezető számot vet az elmúlt években végzett munkáról. A villányi városvezetőknek nincs miért szégyenkezniük, sőt számos olyan fejlesztéssel büszkélkedhetnek, amelyek a városban az elmúlt években megvalósultak, emellett jelenleg is folyamatban van több, támogatást nyert pályázati projekt megvalósításának előkészítése. A több helyszín (Rendezvénytér melletti játszótér, Eislingen tér, Baross Gábor utca, könyvtár) fejlesztését lehetővé tévő Zöld Város program, a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal és a művelődési ház komplex felújítása, valamint energetikai korszerűsítése, a Szent István és a Béke utca teljes felújítása, a Villány és Villánykövesd közötti kerékpárút megépítése csak néhány a nagyobb projektek közül, de emellett számos kisebb volumenű beruházást sikerült megvalósítani az elmúlt években.

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, sajnálatos módon a válságok (Covid elleni védekezés, inflációs válság, háborús válság, energiaválság) hatására nagyon beszűkültek a szabadon felhasználható pénzügyi mozgásterei az önkormányzatnak (ez persze igaz több más önkormányzatra is). Nem maradt az önkormányzatnak pénzügyi kerete arra, hogy az utak, járdák felújítását akár önerőből elvégezze. Ugyanakkor az ezzel kapcsolatos lakossági igények teljesen jogosak.

– Az út- és járdafelújítások nagyon fontosak lennének ahhoz, hogy a villányiak komfortosabban érezzék magukat a városban, emellett a hozzánk érkező vendégek is Villányhoz méltó körülményekkel találkozzanak – fogalmazott a városvezető. A Mathiász, a Dombay, a Zrínyi, a Kölcsey, a Vörösmarty, a Mandula, a Kikerics utca, s még lehetne sorolni olyan területeket, ahol jelentős összegre lenne szükség ahhoz, hogy az itt lévő úttestek és járdák meg tudjanak újulni a mostani – több évtized alatt – leamortizált körülményekhez képest.

– Azt gondolom, hogy aki látja a munkánkat, a kezdeményező képességeinket, az ambícióinkat, és objektíven akarja, illetve tudja megítélni a helyzetet, annak nem lehet kétsége afelől, hogy nem a szándék hiányzik, hanem egyszerűen nincsenek meg ezekhez a felújításokhoz az erőforrásaink – mondta Mayer István. A Dombay utca felújítására egyébként többször is pályázott az önkormányzat támogatásért a Magyar Falu Programban, de sajnos nem tudtak forrást nyerni rá. A városvezetés nem elégedetlen, hiszen nagyon sok Magyar Falu Program-os, illetve európai uniós forrású pályázatot elnyertek, illetve tisztában vannak vele, hogy nagyon sok településnek sokkal égetőbb szüksége volt az útfelújításhoz szükséges pályázati forrásra.

– Mindemellett azt gondoljuk, hogy az útfelújításokat célszerű akkor elvégezni, ha a közműhálózat rekonstrukciója már megtörtént, így volt ez a Szent István és a Béke utca esetében is. A Zrínyi, a Mathiász és a Dombay utcánál most fog elkezdődni az ivóvízvezetékek rekonstrukciója a DRV beruházásában, ezen kívül a Kölcsey utcai ivóvízvezetékek rekonstrukciójának tervezése is idén fog megtörténni, és vagy az év végén, vagy a jövő év elején a kivitelezése is megvalósul. Az önkormányzat természetesen továbbra is figyeli a pályázati lehetőségeket, illetve talán lehet már abban bizakodni, hogy a következő években saját forrást is tud elkülöníteni a városvezetés az út- és járdafelújítások elvégzésére, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására.