December végén hagyományos önkormányzati évzárót tartottak Szederkényben, ahol a civil szervezetek képviselői megtartották az évértékelőjüket. Nagyon jó hangulatban telt a rendezvény, a szervezetek szép eredményekről tudtak beszámolni, csakúgy, mint az önkormányzat. – A tavalyi évben is, mint az egész ciklus alatt, igyekeztem szem előtt tartani, hogy legyen egy stabil költségvetése az önkormányzatnak, emellett legyenek megtakarítások is, hogy egy olyan időszakban, amikor pályázati kiírás van, legyen lehetőségünk önerős fejlesztésekre. A 2023-as évben sikerült a korábbi Magyar Falu Programos projekteket megvalósítani, előkészíteni a nagyobb TOP Pluszos (Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) projektjeinket, emellett önerős beruházásokat is meg tudtunk valósítani – mondta Maml Balázs, Szederkény polgármestere. Számokban ez azt jelentette, hogy az önkormányzat csaknem 40 millió forintot fordíthatott a Magyar Falu Programos forrásokból fejlesztésekre, és közel 70 millió forintot tudtak biztosítani önerőből a saját fejlesztésekre, mely főként az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, valamint a járdák, hidak, árkok felújítását, karbantartását foglalta magában. Utóbbi programot, tehát a járdák, árkok, hidak felújítását idén is folytatják.

Mint a községvezető elmondta, egy évvel ezelőtt, amikor az energiaválság beütött – nem voltak ennyire nyugodtak. Az önkormányzat igyekezett előre menekülni, tehát az önkormányzati épületeit energetikailag fejleszteni, és ezzel kordában tartani a rezsiköltségeket. Mindezzel együtt a fogyasztás maximalizálása továbbra is cél, tehát például a művelődési ház foglalkozásait, programjait tömbösítve tartják meg.

A felelős gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat az idei évben minden szederkényi civil szervezetnek szeretné megemelni a támogatási összeget, hiszen nagyon aktívak a közösségek, miközben szűkösek az anyagi forrásaik.

Az idei év első felében az Élhető települések pályázati projekt, a második felében pedig az ipari park kialakítását célzó beruházás megvalósítása következik. A közelgő önkormányzati választások is pluszfeladatot adnak a hivatal dolgozóinak. Maml Balázs polgármester elmondta, csapatával a következő önkormányzati ciklusban szeretné tovább folytatni a munkát.

Százan neveztek az idei, tizedik futásra

Február 3-án immár tizedik alkalommal rendezték meg a Szederkény–Bóly 100 km futást, amelynek különböző távjaira az idei évben épp százan neveztek. Az Inhoff József és Varjú Vilmos által tíz éve indított programra ezúttal közel ötven településről érkeztek, akik a sportteljesítményükön túl megtöltötték a környező szálláshelyeket is. A száz kilométeres távra 67 fő nevezett, melyet végül 48-an teljesítettek. A résztvevők 57 és 43 kilométer közül is választhattak, az első 57 kilométeres kört Bólyból Szajk, Mohács irányába Himesháza, Székelyszabar, Geresdlak, Kékesd, Erzsébet, Szellő, Máriakéménd településeken keresztül futották Szederkénybe, és onnan vissza Bólyba. A második 43 kilométeres kör, Bólyból a kerékpárúton, Békáspuszta, Borjád, a bólyi ipari park, Töttös, Majs, Nagynyárád községeken keresztül vezetett, majd onnan vissza Bólyba. A településeken nagyon kedves fogadtatásban részesültek a sportolók, a frissítőpontokon vízzel, teával és házi süteménnyel is kínálták a futókat. Bár ez nem verseny, hanem inkább egy közösségi futás, az abszolút első helyezett Szi­lágyiné Tóth Tímea lett, aki Debrecenből érkezett és 8 óra 45 perc alatt teljesítette a 100 kilométert.

Két tucat fát ültethetnek ősszel

Az önkormányzat az idei Országfásítás pályázaton 24 db fát nyert. A fákat ősszel fogják megkapni, addig kidolgoznak egy koncepciót arra vonatkozóan, hogy hova ültessék el a fákat a településen belül.

Idén folytatják az árkok felújítását

Elkészült a Kossuth Lajos utca vízelvezető árkának burkolása a szociális otthon és a Dózsa utca közötti szakaszon, ezen kívül a Dózsa utcai víz­elvezető árok utolsó hiányzó szakaszának a burkolása is befejeződött. A kivitelezést a szederkényi Terramax Kft. végezte. A következő hetekben az Orgona utca teljes szakasza és a Rákóczi utca egy szakasza következik.

Elbúcsúztatták az orvosi asszisztenst

A település egészségügyi dolgozóinak körében búcsúztatta el Maml Balázs polgármester a nyugdíjba vonuló Hegedűsné Zsuzsannát, aki 35 éven keresztül volt a gyermekorvos, dr. Ofodile Solomon munkatársa és asszisztense. Megköszönték neki a több évtizedes önzetlen, áldozatos munkáját, és önfeledt, tartalmas nyugdíjas éveket kívántak neki.