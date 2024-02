Minőségellenőr

A minőségellenőr pozíció gyakori szereplője a gyártás és termelés álláskategóriáinak. A pozíció betöltői iránt mutatkozó igény persze nem véletlen, hisz a minőségellenőrök kulcsszereplői a gyártási folyamatoknak.

Ők ugyanis azok, akik a legyártott termékek előzetes specifikációknak való megfeleléséről gondoskodnak. Ehhez különböző vizsgálatokat és méréseket végeznek, amelyek alkalmával például a legyártatott termékek méreteit, anyagminőségét és funkcionalitását veszik górcső alá. A hibás vagy hiányos termékeket kiszűrik, azok nem kerülnek forgalomba vagy a gyártás következő szakaszába.

Ha rendszeresen felmerülő problémát tapasztalnak, azt jelzik a termelés felé, olykor pedig magának a hibának a kiküszöbölésében is tevékeny szerepet vállalnak. Munkájukról átfogó nyilvántartásokat vezetnek, dokumentálva az esetlegesen észlelt hibákat, leselejtezett termékeket. Összességében tehát komplex feladatokat látnak el, így a pozícióban való helytálláshoz elengedhetetlen a műszaki képzettség, a mérőrendszerek és eszközök ismerete, a minőségirányításban való jártasság, továbbá a komplex rendszerszemlélet is.

Karbantartó

A karbantartók munkájára ugyancsak rendszeres az igény gyári és termelői környezetben, ahol a gépek hatékony működéséért, illetve a leállási idők minimalizálásáért felelnek. Feladatkörükbe olyan tevékenységek tartoznak, mint például a prevenciós karbantartási munkák elvégzése, amelynek során kisebb javítások és alkatrészcseréket hajtanak végre annak érdekében, hogy megelőzzék a meghibásodásokat és a leállásokat.

Ha a különböző hibák mégis felmerülnek, a karbantartók azok, akik közbe lépnek, azonosítják a hiba forrását, majd elvégzik a szükséges javításokat. Ez gyakran a kopott vagy meghibásodott alkatrészek teljes kicserélését jelenti. A karbantartóknak ugyanakkor nem csak a már használt és meglévő gépekkel van dolguk, hanem az újakkal is. Ezeket kalibrálják, illetve egyéb felkészítési munkákat végeznek rajtuk.

Mindemellett pedig rendszeres ellenőrzéseket is végrehajtanak, az elvégzett karbantartásokról dokumentációkat vezetnek, sőt, részt vesznek a karbantartási folyamatok optimalizálásában is. A feladatkörük tehát kiemelten nagy műszaki szaktudást és műszaki érdeklődést igényel. Emellett a hibadiagnosztikai és javítási feladatok a kiemelkedő problémamegoldó képességet is szükségessé teszik, továbbá a tanulásra való nyitottság is nélkülözhetetlen, hisz a technológia folyamatosan változik, amihez a karbantartóknak tudniuk kell alkalmazkodni.