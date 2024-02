Múlt héten elfogadták a város költségvetését, ami tartalmazza az idei évre ütemezett fejlesztéseket, emellett kiegyensúlyozott, stabilitást tükröző és takarékos ahogy az előző években is.

A korábbi fejlesztéseknek köszönhetően sikeresen kialakítottunk a főúttól északra egy második központi tengelyt, amely gyalogos és kerékpáros forgalomra is alkalmas. Ezen tengely mentén végighaladva a legtöbb fejlesztés eredménye látható és kihasználható – számolt be róla az önkormányzat.

A TOP-2.1.1-es barnamezős pályázat keretén belül sikerült felszámolnunk egy teljes mértékben kihasználatlan területet a régi sajtüzem helyén, a lakosság legnagyobb örömére a pályázatnak köszönhetően átjárást tudtunk biztosítani az Ifjúság út és a Batthyány utca között. De nemcsak ezt köszönhetjük ennek a projektnek, hanem az azóta is rentábilisan működő és jól felszerelt Sport, Szabadidő Fitness Centert is. A fitneszterem megépítésével lehetőséget biztosítunk a helyi és környékbeli lakosságnak egy egészségesebb életmód folytatásához. 30-40 km-es körzeten belül ez az egyetlen fitneszterem, így mondhatjuk azt, hogy ez a fejlesztés az egész Sellyei járás területére hatással volt. A terem szolgáltatásai széleskörűek, köszönhetően a különböző edzéseszközöknek és fitnesztermi gépeknek. Kialakításra került egy funkcionális edzést segítő sarok, de megtalálhatóak a hagyományos izomfejlesztést szolgáló berendezések és egy kardiórész is. A fitneszteremben rendelkezésére álló gépparkkal a test minden izmát le lehet edzeni, legyen a cél a rehabilitáció, a prevenció vagy a rekreáció, esetleg a versenysport. Az egyéni edzéseken túl, csoportos edzések lebonyolítására is van lehetőség, az elmúlt időszakban indult csoportos spinningedzés, valamint személyi edző felügyelete mellett csoportos fitneszedzés is.

A TOP-1.1.3-as pályázat egy másik alulhasznosított területet érintett, a buszmegálló környékét. A projektnek köszönhetően megépült a Sellye Kistermelő Piac, amely nemcsak a lakosság számára vált hasznossá, hanem a helyi termelőknek, őstermelőknek is. A piac­csarnok kulturált környezetet biztosít az eladásoknak és a vásárlásoknak. A fő piaci napokon (szerdán és szombaton) a termékkínálat színes, változatos és széleskörű (tojás, zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok, hentesáru, édesség, virágok, ékszerek, ruhák, időnkét helyszínt biztosít a baba-mama börzének, melynek soron következő időpontja 2024. 3. 9.). A piaccsarnok megépítése mellett parkolási lehetőségek biztosítása is megvalósult.

A TOP-1.4.1-es pályázati támogatás felhasználásával az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha meglévő épületének átalakítása révén az új bölcsődei épületrész egy csoportszobában 12 gyermek (0–3 éves korú) nevelését tette lehetővé. A fejújítások során az óvodai ellátás fejlesztése is megvalósult. A kor elvárásainak megfelelően az intézmény teljes mértékben akadálymentesített lett, energiaellátását napenergia segíti. A bölcsődei infrastruktúra kialakítása mellett a szükséges eszközök, felszerelések, játékok beszerzése is megtörtént. A beruházás során kialakításra került egy új tornaszoba és egy multifunkciós tér. Ezen felül létrejött egy melegítő konyha, amely teljeskörűen be is lett rendezve, valamint az intézmény játszóudvarában telepítésre kerültek játszótéri játékok is.

A TOP-2.1.2-es pályázatnak köszönhetjük a megújult családi rendezvények helyszínéül szolgáló Korongi téri játszóteret és a Déryné utcától az Ifjúság útig érő sétányunkat. Emellett a már említett központi tengellyel érintjük a TOP-3.1.1-es pályázatunk helyszínét, ami a Fürdő utca közlekedési felületeinek felújítását tartalmazta, a TOP-3.2.1-es pályázattal pedig a Sellye Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése valósult meg. A TOP-4.2.1 kódszámú projekt pedig a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztését tartalmazta.

Az új pályázati ciklusban (2021–2027) további infrastrukturális fejlesztések lesznek, a hangsúly áthelyeződik az elsődleges tengelyre, Sellye városának főútja melletti járdák, közterek felújítására (Köztársaság tér, Kispark). Emellett a Sellye Városi Termálfürdő előtti terület, és annak közvetlen környezete is átrendeződik, új funkciót kap és teljesen új, turistabarát arculattal jelenik meg. Új szabadidőparkot kap a lakosság a Carolina tér felújításával. A város határában az ipari parkban új munkahelyek létrehozásának céljával, betelepülő vagy fejlesztést tervező vállalatok befogadására alkalmas üzemcsarnokot épít az önkormányzat.

Hosszú távú céljaink – család- és környezetbarát, a lakossági igényeket minden szempontból kiszolgáló, munkahely­teremtésben aktív önkormányzat –, amelyek már a korábbi pályázati ciklus során körvonalazódtak, a mostani elnyert támogatásokkal már beérnek. A város Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott jövőkép alapján egy jó infrastrukturális adottságokkal ellátott, dinamikusan fejlődő várost kívánunk teremteni. Amely kiemelten odafigyel fiataljaira és időseire egyaránt.

Tele van programmal a márciusi naptár

Számos színvonalas rendezvénnyel várják a sellyeieket és a környékbelieket a következő hónapban is. Március 8-án, nőnap alkalmából a hölgyeket köszöntik 18 órai kezdettel a művelődési házban, Sellyén, a Mátyás király utca 53. szám alatt. A műsorban szerepelni fog Gregor Bernadett és Beleznay Endre is.

Sellye város önkormányzata tisztelettel meghívja az érdeklődőket 2024. március 15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre. A Kiss Géza Múzeumban megvalósuló eseményen délelőtt 10 órakor ünnepi köszöntőt mond Nagy Attila polgármester. Ezt követően dr. habil. Dömők Csilla, a a PTE BTK egyetemi docensének előadása hallgatható majd meg 1848 márciusa európai szemmel címmel. Majd 10.30-kor koszorúzás lesz a városi könyvtár előtti kopjafánál és 11 órakor életfaültetés lesz az Ifjúság utcában.

A hónap végén, március 30-án pedig a hagyományos ünnepi sonkaszentelést tartják meg a városban.