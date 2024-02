Sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött a tudományos kutatás és gondolkodás, a természettudományok iránt érdeklődő tehetséges diákok a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában.

2024. február 9-10-én Miskolcon rendezték a XVII. Dürer Verseny országos döntőjét. Kémiából a Dürer Kémia L kategóriájában induló csapat országos 1. helyezést ért el. Az első helyezett csapat tagjai: Kutas Katalin, Csonka Illés és Arnold Levente (Felkészítő tanárok: Dr. Petz Andrea, Jánosi László, Dr. Csóka Balázs)

Szintén a XVII. Dürer Matematikaverseny országos döntőjében C és D kategóriában a gimnázium tanulói szerezték meg az első, a negyedik és a kilencedik helyet.

A kilencedik helyezett csapat tagjai: Harmincz Sára, Mensch Krisztián és Békési-Marton György (felkészítő tanárok: Páll Csaba, Pánczél Róbert). A negyedik helyezett csapat tagjai: Szabó Máté és Máthé Balázs (felkészítő tanár: Pánczél Róbert). Az első helyezett csapat tagjai pedig: Horváth Zsófia, Lipp Levente és Laki Csanád (felkészítő tanárok: Dr. Meszéna Tamás, Pánczél Róbert)

A TUDOK 2024 Élet- és környezettudományi Tematikus Konferenciáján február 9-10-én Debrecenben változatos és színvonalas kutatási munkáikkal jeleskedtek a Lajosista diákok. A tanulók a PTE és a BME különböző tanszékeinek kutatóival együttműködésben végeztek kutatásokat. A gimnázium tíz tanulója jutott a Kárpát-medencei döntőbe: Járay-Vojcek Hanna (felkészítő: Dr. Tóth Arnold), Kutas Katalin (felkészítők: Dr. Helyes Zsuzsanna, Dr. Hajna Zsófia, Dr. Fülöp Barbara, Dr. Nyisztor Zsolt), Nyári Koppány és Reinhardt Júlia (felkészítők: Dr. Horváth Győző, Dr. Nyisztor Zsolt) Balázs Kitti és Illés Zalán (felkészítők: Dr. Aszódi Attila, Biró Bence, Soproni Gábor, Kilián Balázsné Raics Katalin), Dobay Dalma és Soltész Laura (felkészítők: Dr. Váczi Alexandra, Dr. Atlasz Tamás, Dénes Diána, Dénes Eszter), Horváth Örs és Vizer Donát (felkészítők: Dr. Meszéna Tamás, Dr. Hejjel László)

Az idei tanévben első alkalommal vettek részt a gimnázium tanulói a TUDOK Műszaki- és Reáltudományi Tematikus Konferenciáján, s a Hegyi Miklós és Laki Csanád alkotta csapat a Kárpát-medencei döntőbe jutott. Felkészítők: Dr. Eisner Tímea, Dr. Ruff János, Pánczél Róbert.

A nyár utolsó nemzetközi kémiaversenye, a VI. Nemzetközi Kémiai Torna augusztus végén zajlott. A rendezvény egy nagyon izgalmas, angol nyelven folyó kémiai vitaverseny volt, melyet idén a grúziai Tbilisziben rendeztek meg. Magyarországot idén is két csapat képviselhette. Járay-Vojcek Hanna (12. C) a Hungarian Team Red csapat tagjaként aranyérmet szerzett. Ezen a versenyen egyéni teljesítményeket is értékelnek, Hanna Dr. Petz Andrea és Bogner Marcell felkészítésével aranyérmet kapott. Az idei évben először a zsűri tagjainak munkáját is értékelték: Bogner Marcell, a gimnázium volt tanítványa is elismerésben részesült. A 2023/2024-es tanév kémia OKTV döntőjébe jutott tanulói: I. kategória: Csonka Illés, Csonka Dávid és Kutas Katalin (felkészítő tanáraik: Dr. Petz Andrea, Jánosi László, Dr. Csóka Balázs. II. kategória: Arnold Levente (felkészítő tanára: Petz Andrea)

A Dr. Árokszállásy Zoltán biológiai-környzetvédelmi verseny országos döntőjében Soltész Laura 21. helyezést ért el. Felkészítő tanára Dénes Eszter.

A diákoknak, felkészítő tanároknak és mentoroknak további szép eredményeket kívánunk.