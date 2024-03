A fiatalok elkötelezettsége és ereje formálja a holnapot – legalábbis sokan gondolnak így az iskolásokra. Valóban, az ő lelkesedésük és cselekvőkészségük kulcsfontosságú egy egészségesebb, fenntarthatóbb jövőhöz. A környezettudatosságra való nevelést nem lehet elég korán kezdeni, ezért idén is lehetőséget kapnak a Beremend környéki és a pécsi középiskolások arra, hogy részt vegyenek a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) által megálmodott Zöld Alternatíva Vetélkedőn!

Forrás: DDC

Az eseményt immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a középiskolások és tanáraik számára, ezúttal a több évtizedes múlttal rendelkező Beremendi Cementgyárban. Május 30-án, a döntő napján a résztvevők betekintést nyernek a kulisszák mögé. Többek között a laborba és a vezérlőközpontba, de megtekinthetik kívülről a gyár szívét, a kemencét is. Sőt, idén is több, külsős helyszínen várják a versenyzőket, beleértve a beremendi Kovácsműhelyt és a bányát is, majd végül a beremendi Rendezvényközpontot.

Az esemény során a résztvevők megismerik a cementgyártás folyamatait és a DDC működését. Az alkalmazott technológiákat, valamint a DDC helyi szerepvállalását, hiszen a vállalat kiemelten fontosnak tartja a következő generáció környezettudatosságra nevelését, akik a vetélkedőn keresztül játékos formában bővíthetik ismereteiket.

Az előző évekhez hasonlóan idén is értékes díjakat vihetnek haza a résztvevők!

Jelentkezni legkésőbb 2024. április 1., 20:00 óráig lehet a DDC weboldalán keresztül