A Tájház, a Kézimunka-, Vállkendő- Ágyterítő- és hangszerkiállítás, Koffán galéria mellett legnépszerűbb a Mézeskalácsfalu és a Babaház. A Mézeskalácsfalu évente megújuló kiállításon mutatja meg Geresdlak házait, középületeit. Novemberben a szorgos lakók elkezdik sütni, díszíteni a mézeskalácsokat, advent első vasárnapján, a megnyitón összegyűlik a falu apraja-nagyja, majd előzetes bejelentkezéssel várják a látogatókat a következő év október végéig. Tavaly óta gyertya- és viaszkép-kiállítás is társul hozzá.

Másik kihagyhatatlan látnivaló a Babaház. Itt életképek mutatják be elődeik életét, a feliratok magyarul és németül is olvashatóak. Ügyes asszonyok készítették a babák ruháit, rendezték be a termeket – az egyre gyarapodó kiállítások lassan kinövik a helyüket.

Önkormányzati posta



Mozgalmas az év Geresdlakon. Az év első rendezvénye a május 1-i finn–magyar majális az óvoda és a közösségi ház udvarán. Hagyományos finn sportokat próbálhatunk ki, mint a csizmahajítás, asszonycipelés, gyufadobás. Idén május 25-én az erdélyi testvértelepülés, Mikóújfalu küldöttsége állít fel ajándékba hozott székelykaput.

A nyár vége is érdekességet ígér: az államalapítást augusztus 18-án ünneplik a 150 fős Szentegyházi székely gyerekkórus kisgeresdi fellépésével a harangláb előtt felhúzott sátorban, ahol szentmisén megáldott új kenyeret is kínálnak. Itt adja át a polgármester, dr. Habjánecz Tibor a Geresdlakért kitüntetést annak, aki legtöbbet tett a faluért, illetve a nyár elején meghirdetett virágosítási verseny díjait.

Szeptember első szombatján a geresdi falurészben terményáldás után szüreti mulatságra hívják a lakosságot. Az utolsó szombat a legnagyobb rendezvényt, a XVII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált hozza el. A gőzgombóc fesztivál dr. Habjánecz Tibor polgármester ötlete volt, 2006-os programjában írta: „Geresdlakon javaslom, hogy egy különleges fesztiválon mutassuk be „hírességét”, a gőzgombócot minden évben. Meggyőződésem, hogy nem csak Baranyában lesz visszhangja”. Ez egy egész napos sváb ünnep, középpontban a gőzgombóccal. Az előző évben 36 főzőcsapat mérte össze tudását a gombócok elkészítésében és szép tálalásában. Örömükre testvértelepüléseik is képviseltetik magukat, s egyre több faluból jönnek csapatok. Közben a színpadon egymást váltják a fellépők, este a nagyszínpadon nagykoncert, majd tűzijáték zárja a műsort. A hajnalig tartó bálban az UnterRock együttes húzza a talpalávalót.

A november hónap a mézeskalács-készítés jegyében telik, az év zárásaként decemberben megemelékeznek a málenkij robotra elhurcoltakról a Közösségi Ház falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával. Utána a nyugdíjasokat meghívják egy vacsorára, a helyi óvodások és iskolások lépnek fel a karácsonyfa előtt. A lakók összefogásának köszönhetően rendezett, virágos, szép falu Geresdlak, ahova érdemes minden évszakban ellátogatni, mert „Együtt vagyunk sikeresek!” – véli a polgármester.

A megújult Babaház kihagyhatatlan látnivaló



Geresdlak élhető, fejlődő, befogadó falu

– Ma az egész országban, ha meghallják Geresdlak nevét, a Gőzgombóc Fesztiválról kezdenek el beszélni, kérdezni. Büszkék vagyunk, amikor a Mézeskalácsfalu, a Babamúzeum kerül szóba. Több ezer ember látogat évről évre Geresdlakra. Példaértékű testvértelepülési kapcsolatrendszerünk is. A 2006-os programban írtam, „járva a megyénket, az országot, sorra találkozom a falutábláknál testvérkapcsolatra utaló táblákkal. Nem is értem, hogy Geresdlaknak, sváb település lévén, miért nem volt testvérkapcsolata német nyelvterületen? Falunk nagyon komoly lehetőség előtt áll”. Szerencse, hogy egy északi nép, finn emberek telepednek le itt nálunk. Új kultúra, új lehetőségek tárulhatnak elénk. Ma Finnországban Raatevaara, Uskali és Kiihtelysvaara, Ausztriában Raaba-Grambach, Erdélyben, Székelyföldön Mikóújfalu és Magyarországon Zebegény hivatalos testvértelepülésünk. Kialakult két partnerkapcsolatunk is Császártöltéssel és Szepetnekkel. Négy hivatalos, bejegyzett egyesületünk van, pályázatok sorát nyerjük. Traktort, buszt, eszközök sorát, szolgálva falunkat. 2006-ban erről így írtam: „ha van igény településünkön – úgy tudom van –, akkor létre kell hozni egyesületeket, szervezeteket az élet minden területére. A pályázatokat itt is ki kell emelni. Civil pályázat útján lehet pénzt kapni céljainkra. Fontos, hogy megalakuljanak Geresdlakon a közösségeket lefedő egyesületeink.” Ma van egy Német Klubunk, polgárőrségünk, Virágos Geresdlakért egyesületünk, Dózsa Sportegyesületünkben foci- és túraszakosztályunk, mézeskalács és gyöngyfűző szakkörünk. Gondolták volna? – fogalmaz a polgármester.

Hargitai János, Habjánecz Tibor és Őri László

Fotó: ANDY ANDREA

Geresdlak, együtt vagyunk sikeresek!

– Ötéves mandátumunk októberben jár le, a júniusi választáson megválasztott új vagy régi képviselők, polgármester csak októberben kezdheti munkáját. Nagy köszönet képviselőinknek, János Ambrusné Nellinek, alpolgármesterünknek, Fekete Tiborné dr. Rajnai Gabriellának és Fischer Csabának! Képviselő-testületünk harmonikusan, professzionálisan, Geresdlak érdekét szem előtt tartva dolgozott. Azon leszek, hogy e csapat újból mérettesse meg magát és együtt dolgozzunk a jövőben is. Sokan kérdezték, „ugye indulsz újra? Szeretnénk, hogy Ti dolgozzatok Geresdlakért a jövőben is”. Igen, szeretném újból Geresdlakot, az embereket szolgálni, csapatommal, Nellivel, Gabival, Csabival! Szeretnénk együtt tenni dolgainkat Geresdlak közösségeivel: a Gőzgombóc Fesztivál aktivistáival, mézeskalácsosokkal, múzeumosokkal, a német önkormányzattal, a turistaszakosztállyal, virágosítókkal, intézményeink dolgozóival, kollégáimmal, falugondnokunkkal, közmunkásainkkal, mert együtt vagyunk sikeresek! – hangsúlyozza a polgármester.



Készül a kisgeresdi út

Közösségépítés és töretlen fejlődés jellemzi Geresdlak települést



– Öt évvel ezelőtti programomban a töretlen fejlődést és közösségépítést tűztem ki célul – hangsúlyozza dr. Habjánecz Tibor.

– Ezen belül az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartását. Óvodánk, konyhánk, közösségi házunk működése zavartalan volt. Programjaink nagy részét itt bonyolítottuk, létszáma stabil, új csoport indult. A német nemzetiségi program szakképzett pedagógusokkal folyik. Konyhánk költségvetése stabil, a kiszállított ételadagok számát növeltük. Magas támogatási intenzitású pályázatokat nyertünk el. Felújítottuk, bővítettük könyvtárunkat. Mézeskalácsfalva épületében korszerű mosdó, WC-blokk készült, a Babaházat és a geresdi kultúrházat teljesen felújtottuk, óvodánk belső felújítását elvégeztük. A geresdi közösségi teret megszépítettük, gyönyörű galériát alakítottunk ki. A Koffán-házban teljes szigetelés, energetikai felújítás jött létre. Temetőinkben bővítettük az urnatemetőket, a ravatalozók megújultak, a geresdi temetőben U alakban kerítés készült. A vágóhíd és a Véméndi utca közé betonutat építtettünk. Az első szakasz (300 m) kisgeresdi út elkészült. Új, 90 lóerős traktort vettünk hótoló ekével, majd mulcsolót, kaszát. Az útépítés folytatódik 2024-ben, 2,3 km kisgeresdi, 350 m Véméndi utcai bitumenes út készül. A püspöklaki temetőben felújítjuk a kiskápolnát, a geresdi temetőben térköves járda készül – összegzett dr. Habjánecz Tibor polgármester.



Markku Viri finn nagykövet búcsúlátogatása a felújított geresdlaki könyvtárban

Az oldal a Geresdlaki Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Mohay Réka