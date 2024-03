A település polgármestere, Hánik József beszámolt az elmúlt egy-másfél év fejlesztéseiről, a megvalósított és tervezett rendezvényekről, valamint a további fejlesztési tervekről.

Régóta várt fejlesztések zajlottak Velényben

– Sikerrel pályáztunk a Bethlen Gábor Alap zártkerti programjába 2022-ben, ennek köszönhetően 800 méter zártkerti út lett lekövezve, két ingatlant vásároltunk, melyek rákapcsolódtak az áramhálózatra. A gyümölcsösbe bekötöttük az áramot, és fúrtunk ott egy kutat is – mondta Hánik József.

Emellett hat térfigyelő kamerát helyeztek el a településen, a kultúrházban pedig teljes belső felújítást végeztek.

– A többéves kitartó munka eredményeként és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek köszönhetően 2023 őszén a velényi bekötőút teljes egészében felújításra került – tette hozzá a polgármester.

A fejlesztések mellett rendezvényeket is szervezett az önkormányzat a lakosság számára. A szociálistűzifa-pályázaton 32 köbméternyi fát nyertek, ezt decemberben osztották szét, a családokat pedig karácsonyi támogatásban részesítette az önkormányzat, háztartásonként 45 ezer forinttal járult hozzá az ünnepi kiadásokhoz.

A közösségi rendezvények sem maradhatnak el

– Tartottunk gyereknapot és autómentes napot, ez utóbbihoz 750 ezer forint pályázati támogatást nyertünk. Megrendeztük a hagyományos családi napot és a Mikulás-programot, valamint az Antal-napi falunapot – folytatta a polgármester. A település védőszentje ugyanis Páduai Szent Antal, az ő tiszteletére áll több mint 120 esztendeje szobor is a falu határában.

A legközelebbi rendezvényre idén május 11-én kerül sor, ekkor ünneplik a gyereknapot zenével, bohóccal, lufihajtogatással.

– Szeretnénk egyre több gyermekeknek és családoknak szóló rendezvényt tartani. A gyereknapok és a falunapok során rendszeresek a közös főzések, ez is összehozza a családokat. Tavaly beszereztünk két új rendezvénysátrat, így mindez fedett helyszínen történhet. Az Antal-nap során tavaly a gyermekek születésnapokat is ünnepeltek, valamint ügyességi játékok, íjászat és gokartok is várták az ifjúságot.

– Nemrég az Antal-napra több mint 3 millió forintot nyertünk a LEADER-pályázat keretében, ezt 2024. június 1-jén fogjuk megrendezni idén. A programra érkeznek majd sztárfellépők, hagyományőrző tánccsoportok, a gyerekeket trambulinnal, testfestéssel, bohóccal várjuk, a tűzoltók pedig habpartival gondoskodnak a jó hangulatról – árulta el az idei rendezvény kapcsán Hánik József.

Önerőből is korszerűsít a velényi önkormányzat

– Az idei évben sem áll meg a munka. Februárban a hivatali épület nyílászáróit már kicseréltük, hamarosan pedig teljes homlokzatfestést fog kapni. Az orvosi rendelőbe klímát szereltünk fel, a váróterembe székeket szerzünk be. A rendezvénypavilont bővíteni fogjuk, terveink szerint színpadot is létesítünk, a játszótéri játékokat kicseréljük. Mindezt önerőből – részletezte a polgármester a terveket.

Hozzátette, ha minden jól megy, őszre a közvilágítás bővítését is megvalósítják.

– Az önkormányzat szorosan együttműködik a Velényért Egyesülettel. Tavaly a LEADER-pályázaton 3 millió forintot nyert az egyesület eszközbeszerzésre, amelyből billenős pótkocsi és tolólap lett vásárolva, melyet az önkormányzat fog üzemeltetni. A Holcim pályázatán 600 ezer forintot nyert az egyesület, ebből a játszótérre készül majd mászókás bástya – világított rá az együttműködés eredményére Hánik József.

Szent Antal szobra

A település vezetői

A közel 140 lakosú község polgármestere Hánik József, alpolgármestere: Marinov Tamás. A képviselő-testület további tagjai: Mészáros Barbara, Orsós Rózsa és Király István Vince. A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Balog Tamás. Aljegyző: Tököli Éva. Falugondnok: Orsós Rózsa. Háziorvos: dr. Hóvári Éva. Az önkormányzat által 13 éve alapított Velényért Egyesület elnöke (2011-ben alakult!): Hánik József. A településen 2016 óta működik falugondnoki szolgálat, az ehhez szükséges falubuszt a Velényért Egyesület adta használatra az önkormányzatnak. A falugondnok a szomszéd település óvodájába 5 óvodást szállít naponta, és az egyéb feladatokat is ellátja. Az önkormányzat elérhetősége: 7951 Velény, Fő utca 62.