Helesfa 70 hektáros halastóval rendelkezik, ennek bevételét is a költségvetésünkbe forgatjuk. Tulajdonostársunk a TÓGAZDA Halászati Zrt. üzemelteti, tőlük kapunk bérleti díjat. Gazdasági tóként üzemel, de az idei évtől az önkormányzat két alkalmat szervez a falu érvényes horgászjeggyel rendelkező lakóinak, amikor ők is foghatnak a tó halállományából. A helesfai rendezvényeken is felszolgálunk a saját tavunkból származó halakból készült ételeket.