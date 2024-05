Most már visszatekintve elmondhatom, szépen sikerült megvalósítanunk az elmúlt évek terveit. Számomra mindig is alapvető elv volt, hogy minden nap végén azt érezzük, amit csak lehetett, azt megtettük annak érdekében, hogy feladatainkat a lehető legszorgalmasabban, legeredményesebben, legtisztességesebben és legalázatosabban végezzük el. Ha pedig mindent megtettünk, ami tőlünk telik, a többi már a sors és a Jóisten kezében van. Fontos, hogy maximálisan törekedjünk a legjobbra, még ha mindig van is lehetőség a fejlődésre, javításra. Természetesen, nem mondom, hogy nem lehetett volna még jobban dolgozni vagy még több eredményt elérni, de bízom benne, hogy az emberek látták és értékelték igyekezetünket és hozzáállásunkat.