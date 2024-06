Az elmúlt évek pályázatai biztosították a folyamatos fejlődés lehetőségét. A Magyar Falu Program keretén belül az évek óta felújításra váró játszótér megújult, 7.2 millió forintból közterületi gépeket is tudtak vásárolni, illetve áprilistól újra beindult egy kisbolt üzemeltetésének lehetősége is. A település minden ingatlanába bekötésre került földgáz, illetve a szennyvízhálózat teljes kiépítésének köszönhetően a szennyvíz elvezetését szolgáló rendszer is.

További terveik vannak a Magyar Falu programmal, hisz a jelenlegi falugondnoki busz cseréje még mindig terítéken van. Az elmúlt évek változásai pedig reményt adhatnak Drávacsepely vezetőségének és lakosságának, hogy egyszer ez is meg fog valósulni, mint az egészséges ivóvizet biztosító rendszer kiépítése is.