A villányi lakosság számára fontos témákat tűztek napirendre

Hamar megkezdte az érdemi munkát az egy hónapja megalakult, új képviselő-testület, felálltak a bizottságok is, melyek ülésein számos fontos téma előtérbe került.

Három bizottság fogja a képviselő-testület munkáját segíteni a következő öt évben. Az Adó, Pénzügyi, és Városfejlesztési Bizottság elnöke Ősi Mihály lett, a Turisztikai, Sport, Oktatási és Kulturális Bizottság Harasztovits Mihály, a Szociális Bizottság pedig dr. Mayer Éva elnökletével kezdte meg a munkát.

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, a pénzügyi és a turisztikai bizottság első ülése is maratoni, közel 4 órás egyeztetéssel kezdődött. Számos fontos téma már terítékre került, úgy mint a 2019–2020. évi rendezvények kérdése, az üzletek nyitvatartási rendje („csendrendelet”), a közösséggel való kapcsolattartás csatornáinak megújítása, adórendelet felülvizsgálata, vagy a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megújítása. A Zöld város projekt lebonyolításában is történt már előrelépés.

– November 21-én tartottunk egy pályázati kooperációt a Megyei Önkormányzat, a Magyar Államkincstár és a Közút illetékeseivel. Ennek során számos felmerülő kérdés letisztult. A tervezett változtatási ötletekkel kapcsolatosan talán valamelyest szűkebb a mozgásterünk, mint reméltük, de a megbeszélés alapján úgy gondoljuk, hogy a nehéz körülményektől függetlenül van esélyünk, hogy egy tényleg értékes fejlesztést hozzunk létre – tájékoztatott a városvezető. Mint mondta, terveik szerint még az idei évben döntést szeretnének hozni a tervek elkészítését illetően, amelyeknek nagyon szoros határidőt tartva február végéig el kell készülniük. Ezt követően el tudják indítani a szükséges közbeszerzéseket, hogy tavasszal-nyáron a kivitelezések egy része megkezdődhessen.

Prioritást élvez a Baross Gábor utcát érintő beruházás, hiszen ott a Magyar Közút Zrt. útburkolat-felújításával összhangot kell teremteni. Reményeik szerint ez a nyár derekáig megtörténhet. Ezzel együtt készülne el az Eislingen tér és az általános iskola előtti tér felújítása is.

A teljes projekt megvalósításának jelenlegi határidejébe várhatóan nem fognak beleférni, mivel jelenleg egyetlen terv sem áll rendelkezésükre, ezért a városvezetésnek szándékában áll a megvalósítási határ­időt a jelenlegi 2021. tavaszi időpontról, a még lehetséges 2021. őszi időpontig meghosszabbítani.

Mayer István a további fejlesztések kapcsán elmondta, a háttérben elkezdődtek már olyan egyeztetések is, melyek a római katolikus templomot körülvevő terület felújítását és a sporttelep további fejlesztését célozzák meg.

Frissül a honlap és gyakrabban jelenik meg a helyi újság

A közeljövőben megújul a Villányi Hírek helyi újság, ami egyben azt is jelenti, hogy egy új szerkesztőbizottság állna fel, akik egy megújított, az eddiginél informálisabb tartalommal fognak jelentkezni, és az eddigi, körülbelül kéthavonkénti megjelenést havi rendszerességű kiadvány váltaná fel.

Emellett Mayer István polgármester elmondta, a közösségi online felületen történő kommunikációt is erősíteni szeretnék azzal a céllal, hogy a település lakosai folyamatosan tájékoztatást kapjanak az éppen zajló munkákról, fejleményekről. Ezek a változtatások érinteni fogják mind a közösségi oldalon való aktívabb megjelenést, mind Villány honlapjának megújítását is. A jövő évtől a képviselő-testület a közmeghallgatások számának emelését is az eddig megszokott évi egy alkalom helyett akár évi négy alkalomra növelné.

Várhatóan a jövő év elején tudjuk napirendre venni a településünk különböző szegmenseivel történő szorosabb konzultációk kialakítását is.

– Egy vállalkozói, egy civil és egy turisztikai kerekasztal létrehozását tervezzük azzal a céllal, hogy minél gyakrabban és minél több információt kapjunk ezen települési partnerektől. Fontos tudnunk, hogy milyen kérdéseik, javaslataik, panaszaik, vagy remélhetőleg akár pozitív visszajelzéseik vannak a városban, a település vezetésében végzett munkákról – mondta a városvezető. Hozzátette, az még nyitott kérdés, hogy egy-egy szervezettel majd milyen időközönként találkozzunk, ahogy az is eldöntendő kérdés, hogy ezeket csak egy-egy „gondolkodói műhelyként”, vagy akár szervezettebb keretek között, egy-egy egyesületként hívjuk életre.