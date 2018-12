Mecsekerdő: célunk az ormánsági tölgyesek hosszú távú fenntartása

Az erdő Földünk legfejlettebb életközössége, emellett az emberi társadalmak számára igen fontos természeti erőforrás. Három fő funkciója szerint mindamellett, hogy a társadalom és a gazdaság számára nélkülözhetetlen faanyag termelését szolgálják, védő feladatokat is ellátnak, valamint szociális és (köz)jóléti szerepük is kiemelkedő. E három funkció egyidejűleg teljesül, azonban az erdő jellegétől, elhelyezkedésétől, a társadalmi-gazdasági igényektől függ, melyik válik elsődlegessé.

Az erdők környezetvédelmi szerepe az elmúlt évtizedekben nagymértékben megnőtt, és ezzel párhuzamosan az Európai Unió is jelentős hangsúlyt fektet az erdők, a biológiai sokféleség és a termőtalajok védelmére. A változó környezeti viszonyok mellett az erdei ökoszisztéma megóvása évről évre nehezebb feladatot és nagyobb felelősséget jelent az erdőgazdálkodók, így a Mecsekerdő Zrt. számára is. Társaságunk állami erdőgazdálkodóként 55 ezer hektáron, hatóságok által jóváhagyott tervek alapján végzi munkáját. Ez Baranya megye természeti értékekben rendkívül gazdag erdőterületeinek felét jelenti, ahol az erdőtársulások 89%-át őshonos fafajokból álló elegyes lomberdők alkotják, 75% pedig különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt áll.

A klímaváltozással járó enyhülő telek, a csapadékeloszlás szélsőségessé válása, a területek vízháztartásának változása, a módosult mikroklímák és ennek következtében az erdőövi zónák helyenként már érzékelhető eltolódása, az új károsítók, kórokozók megjelenése napjainkra komoly kihívások elé állítja a szakembereket. Emellett olyan idegenhonos, intenzíven terjedő fajok ütötték fel a fejüket az egyes élőhelyeken, amelyek az időjárás szélsőségeit is jobban tolerálják, és agresszív térhódításuk mellett fokozatosan szorítják ki az őshonos növényvilágot.

Mivel a fenti nehézségek – bár eltérő mértékben és súllyal – a déli határvidéken is jelen vannak, egy horvát-magyar együttműködés keretében is próbálunk megoldást találni a problémákra. A tavaly megkezdett „Kocsányos tölgy megóvása a határ-menti térségben” című európai uniós projekt átfogó célja az őshonos fafajok és erdőállományok pusztulásának, és az özönfajok terjedésének megakadályozása, valamint a talaj termőképességének megőrzése. Az együttműködés keretében egy közös, határon átnyúló talajvíz-monitoring rendszert építettünk ki, a meglévő és új megfigyelőkutak és meteorológiai állomások hálózata által szolgáltatott adatok segítségével pontos képet kapunk erdeink vízháztartásáról, amire komplex térségi vízkormányzási tevékenységet alapozhatunk. A közös munka és tudás megosztása lehetőséget teremt a változást generáló folyamatok mind pontosabb feltárása, valamint komplex megoldási javaslatok kidolgozására is. Horvát partnerünkkel a határ mindkét oldalán megtörtént az özönfajok felmérése, és a visszaszorítás érdekében készített módszertani útmutató mellett magyar oldalon mintegy 155 hektár területen távolítottuk el az invazív növényeket, jellemzően gyalogakácot és bálványfát.

A projektben feltárt eredmények és adatok nyomon követése a 2019. áprilisi zárást követően is hosszú távú feladatot jelent majd az érintettek számára. A folyamatosan változó termőhelyi feltételek és körülmények miatt a természet által létrehozott ősi állapotot nem áll módunkban helyreállítani, ám felelős erdőgazdálkodóként egyik küldetésünk, hogy az őshonos fafajokból álló erdőket is természetszerű állapotukban tudjuk fenntartani.