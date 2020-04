Mit mondanak az Auto Bild nyári gumi tesztek?

Az ADAC tesztek mellett az Auto Bild nevet viselő német kiadvány is elvégzi minden évben az iparág egyik legátfogóbb gumiabroncs tesztjét. Ezeken a teszteken többféle méretű gumit vesznek nagyító alá, figyelik a nedves és száraz fékezés, ezáltal keresve a 20 legjobbat. A 2020-as nyári szezonra 50 gumiabroncsot állítottak egymással szembe a 245/45 R18 méretben. Az eredményeket már előre meg lehetett jósolni, persze idén is voltak meglepetések. Néhány cég frissítette a gumiabroncsot, így új lendülettel kezdték a teszteket.

Érdemes külön kategóriaként is tanulmányozni a nyári gumi teszt eredményeket, ugyanis a száraz és nedves fékezésnél más abroncsok vitték el a dobogó első helyezését. Száraz úton a Michelin Pilot Sport 4 lett a befutó. Ezek a megerősített abroncsok 300 km-es sebességet is bírják, és 800 kg-os autókat is elbírnak. Az üzemanyag-takarékosságuk az erős középkategóriában esett, míg a fékútjuk elnyerte a legjobbat száraz körülmények között. Érdekes megjegyezni, hogy a nedves úton végzett teszteken csak negyedik helyet ért el, azonban az összesített eredmények szerint is első lett.

Nem mindig a győztes a legjobb

A Nokian PowerProof abroncsokkal száraz fékezésnél második helyet értek el. Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a Michelin, sebességi és súly indexe is megegyezik. Üzemanyag-takarékossági szintje szintén erős középkategóriás, miközben a gördülési zaja 72 dB-t ér el. Nedves körülmények között mért fékezési próbán végül a harmadik helyet vitte el, éppen hogy lemaradva a másodiktól. Ezek a pontszámok hozzá segítették őt a második helyezéshez, amit az összesítésben ért el.

Száraz úton a Continental PremiumContact 6 vitte el a harmadik helyet, amit a gyártók csak a komfortos vezetési stílus híveinek ajánlják. A fékteljesítményét a szintetikus szilika vegyületnek köszönheti, amely kopásálló polimer vegyülettel van keverve. A gördülési ellenállás és kényelem szempontjából is javulást mutat a régebbi termékekkel szemben. Nedves úton történő fékezési próbákon az ötödik helyre került, ahol maga mögé utasította a Hankook és a Goodyear abroncsokat is. Az összesítésben negyedik helyezett lett.

Ezért válogassuk meg az autógumikat!

Érdekességet a Bridgestone Potenza S001 nevet viselő 18 colos abroncsok hozták, akik a száraz fékezés próbákon csak a hetedik helyet érték el. Ezek a nagyteljesítményű autó a tervezett nyári gumiabroncsok a sebesség szerelmeseinek lettek elkészítve, melyek aszimmetrikus futó mintázatot kaptak, és nagy tapadású főleg az esős időben válik előnnyé. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a nedves fékúton végzett próbákon megelőzött mindenkit. Bár szárazon hetedik lett, a jó szereplése nedves úton a harmadik helyre segítette az összesítésben.

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy autógumi vásárlás előtt érdemes minden tulajdonságának utánanézni. Sokszor a legnagyobb cégek is egyetlen dologra összpontosítanak, így megesik, hogy egy abroncs száraz úton kitűnően teljesít, azonban nedves úton nem annyira megbízható. Vásárlás előtt mindig mérlegeljünk, és figyeljük az összesítéseket – ajánlja a gumiwebshop.hu.