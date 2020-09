Pécsett nyitott adománykoordinációs pontot a Magyar Református Szeretetszolgálat

Pécs-Kertvárosban létesített adománykoordinációs pontot a Magyar Református Szeretetszolgálat, mely „A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány infrastrukturális fejlesztése” (EFOP-2.2.15-16-2017-00014) projekt révén valósult meg. A szervezet 650 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Uniótól és a Magyar Kormánytól, melyből további két adománykoordinációs pont, valamint két raktárközpont létesült.

Egy 15 m2-es helyiséget újított fel és rendezett be a Magyar Református Szeretetszolgálat a Pécs-Kertvárosi Református Egyházközségnél „A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány infrastrukturális fejlesztése” (EFOP-2.2.15-16-2017-00014) projekt részeként. A pécsi beruházás eredményeképpen a dél-dunántúli régiót is hatékonyabban tudják bekapcsolódni a Szeretetszolgálat működésébe, így a támogatások még célzottabban és hatásosabban juthatnak el a rászorulókhoz.

„Nagy segítség volt számunkra a raktárhelyiség felújítása és berendezése, emellett úgy érezzük, a beruházás eredményeképpen a gyülekezet is mindinkább fókuszba kerülhet a diakóniával kapcsolatban” – mondta el Nagy Zoltán, a Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség lelkésze. „Dél-Baranyában, főleg az Ormánság területén sok a rászoruló, de az egykori bánya megszűnése miatt Pécs és környékén is sok – sajnos szakképzetlen – munkanélküli, nehézsorsú ember él.”

A Szervezet célkitűzéseit a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Operatív Program keretében valósítja meg, amelyhez az Európai Uniótól és a Magyar Kormánytól 650 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pécsi beruházás mellett a Hajdú-Bihar megyei Ebesen egy 1000 m2-es országos logisztikai központot alakított ki a Szeretetszolgálat, melyben közel 1000 tonna adomány tárolható. Határközelsége miatt az erdélyi és kárpátaljai magyarság részére történő segítségnyújtás bázisául is szolgál, emellett a Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató- és Mentőcsoportjának felszerelése is itt kerül elhelyezésre.

1. ábra Az ebesi logisztikai központ

Gelénesen egy 200 négyzetméteres logisztikai központot hozott létre szervezet, míg Szentesen és Alsóörsön további adománykoordinációs pontokat alakított ki. Az ingatlanfejlesztéseken túl eszközök, gépek, fel­szerelések, informatikai eszközök beszerzése is megvalósult, valamint négy személyszállításra és adományszállításra alkalmas gépjármű is beszer­zésre került. Mindezek hosszú távon is költségha­tékonyabbá teszik a Szervezet feladatvégzésnek folyamatát, illetve lehetővé tesznek egy sokkal dina­mikusabb, felmerülő szükségekhez és igényekhez igazodó reagálást.

„Nálunk, a Magyar Református Szeretetszolgálatnál alapvetés az, hogy minden rászoruló számára lehetőségünkhöz mérten minőségi adományt adjunk át, ne alázzunk meg senkit olyan élelmiszeradománnyal, melyet adott élethelyzetben mi magunk sem ennénk meg, vagy ruhával, melyet mi magunk sem viselnénk szívesen. A minőségi adományok logisztikájához nagy mértékben hozzájárulnak az logisztikai ” – hangsúlyozta Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatója.

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2006-os alapítása óta több millió embernek nyújtott segítséget határainkon innen és túl. Példának okáért a COVID-19 járvány kapcsán a szervezet sebészeti szájmaszkból 60 000 darabot osztott szét, mosható maszkból 5000, arcpajzsból 10 000 darabot készítettek. Higiéniás termékeket 23 000 000 forint értékben vásároltak, friss zöldségből és gyümölcsből pedig több mint 5 tonnát osztottak ki. Rendkívül népszerű Mentő Maci programjuk keretében pedig már 17 000 mackót adtak át az Országos Mentőszolgálat részére, melyek elkészítése 60 megváltozott munkaképességű munkatársat foglalkoztat.

ADOMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Online adományozás: adomany.jobbadni.hu

Bankszámlaszám: K&H 10702019- 85008898-51100005

Adományvonal: 1358 (minden hívás/SMS 500 Ft)

Adószám: 18196913-1-42

További információ a http://www.jobbadni.hu honlapon érhető el.

Fotók:

1.fotó: Pályi Zsófia

2.fotó: Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség

3.fotó: Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség

4.fotó: Lucski Zsófia

5.fotó: Neményi Márton