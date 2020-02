Hamarosan megnyitja kapuit a Pollack Expo

Immár tizennegyedik alkalommal tölti meg innovációval és tudással a térség legnagyobb ipari partnereit felvonultató Pollack Expo a Pécsi Expo Centert.

A régió legnagyobb műszaki szakvásárra február 27-én rekordmennyiségű, több mint 130 kiállító céggel nyitja meg kapuit. A szervezők mintegy 100 szakmai előadással készülnek a műszaki és mérnöki tudományok iránt nyitott hallgatók, gyakorló szakemberek és érdeklődők számára.

A plenáris előadások keretében idén a klímaválság megoldására eszközt nyújtó és utat mutató prezentációkat hallgathatnak meg az érdeklődők és a folyamatban lévő és kezdődő hazai nagy építkezések építészei is bemutatkoznak. Hogy miként adhat választ az energiahatékony–fenntartható–regeneratív építészet a klímavészhelyzet kérdéseire, Dr. Reith András okleveles építészmérnök előadásából tudatható meg, Dr. Ferencz Marcel előadása pedig a Budapesten épülő atlétikai stadiont mutatja be.

Baumann Mihály, a PTE MIK Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszékének vezetője, a Pollack Expo egyik főszervezője tájékoztatott, hogy idén újdonságként a kiállítók között analitikai műszereket forgalmazó cég speciális szakvására is látható lesz. Azok számára is érdekes lehet a Pollack Expo, akik jelenleg is építkeznek, ugyanis körülbelül 80 épületgépészeti kiállító kínál standjaiknál lakossági és ipari méretekben egyaránt korszerű megoldásokat.

A világ szinte minden pontján sátorszerkezeteket tervező és építő Majoros Gábor hallgatók százaival ismertette meg ezt az építési technikát a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán. A 14. Pollack Expo idei kísérőrendezvénye neki állít emléket a „Membránszerkezetek Magyarországon” című nemzetközi konferenciával.

Hatékony erővé forrt össze az együttműködés, amelynek segítségével tavaly, a Solar Decathlon Europe nemzetközi, egyetemek közötti innovációs versenyen a PTE MIK a Miskolci Egyetemmel az ipari partnereikkel közösen, megvalósította egy okos rendszerekkel működő mintaház felépítését. A csapat építészet kategóriában a második, míg energiahatékonyság kategóriában a harmadik helyezésért járó díjat nyerte el és két külön díjjal is büszkélkedhetnek. Ez a siker garantálta a 2021-es németországi Solar Decathlon Europe versenyen való részvételt, ahol a 18 nemzetközi csapatból egyedüli magyar résztvevőként képviselik hazánkat.

Dr. Kondor Tamás a PTE MIK általános és stratégiai dékánhelyettese elmondta, hogy a verseny volt a legjobb kifejezője a hazai ipari partnerek és a felsőoktatási intézmények összefogásának.

A Pollack Expo 2020. február 27-28-án továbbra is ingyenesen várja a műszaki érdeklődésű közönséget a Pécsi Expo Centerben. A kiállítás és az előadások programja a www.pollackexpo.hu oldalon található meg.