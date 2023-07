A régi korok hölgyei elképzelni sem tudták, hogy egyszer elérkezik az az idő, amikor a nőknek nem kell teljesen elfedniük testüket ahhoz, hogy megmártózhassanak a tenger vagy tó kellemes vizében. A divat is folyamatosan változik, hiszen tudjuk, ma már ez egy olyan tényezője az életünknek, amivel kifejezzük önmagunkat. Régen is jelen volt ez, de nem volt ennyire szabad, mint most.

A túlságosan sokat mutató ruhák a fertő és erkölcstelenség megnyilvánulásai voltak. Így, amikor utánajártam, hogy a felső osztálybeli hölgyek milyen fürdőruhákat viseltek, kissé elborzadtam. Földig érő ruhát húztak, alá nadrágot, hajukat pedig sapka alá rejtették, és hogy a ruha ne lebegjen a víz felszínén, még súlyokat is varrtak bele. A mély vízbe ereszkedve egy rossz mozdulat és ez fulladáshoz vezethetett.