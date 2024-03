A fő változás igazából az volt, hogy itt voltak kerékpárutak, míg nálunk nem. Ugyan most már szülővárosomat is összekötötték a szomszédos településsel kerékpárúttal, de gyerekkoromban még a főúton tekertünk át a nagymamánkhoz, miközben kamionok száguldoztak mellettünk. Félelmetes volt.

Míg itt Baranyában a kerékpáros biztonságban érezheti magát. Jó állapotú utak állnak a rendelkezésére, és folyamatosan érkeznek a hírek, hogy több kilométeres kerékpárutat adnak vagy adtak át, ami lehetővé teszi, hogy biztonságosan eljussunk például az Ormánságba vagy Villányba. De itt nem csak a biztonságon van a hangsúly, hanem arról is, hogy környezetbarát módon ismerhető meg a térség, és az emberek az által, hogy adottak ilyen lehetőségek, szívesebben is pattannak két kerékre, amivel az egészségüket is javítják.