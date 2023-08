Előszeretettel nyitok meg az érzékszerveinket becsapó képeket, feladványokat az interneten, amilyenekkel itt Pécsen is találkozhatunk az Illúzió Múzeuma – utazótárlat keretében.

Szeretem azt a kifejezést, hogy optikai csalódás. A csalódás alapvetően egy negatív szó, de ebben az esetben egyfajta öröm is jár vele, mert ez egyben varázslat is. És ha már varázslat, akkor azt hiszem, az a legjobb, amit tehetünk, ha egy illúzióba futunk, hogy higgyük – még akkor is, ha van rá magyarázat –, hogy ez varázslat, mert arra mindig is szükségünk lesz az életben.