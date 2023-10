Helyes és szükséges is, hogy az ENSZ 1991-ben határozott az idősek világnapjának megtartásáról. Lássuk, mivel indokolták akkor a minden évben október első napjára eső eseményt: a világ 7,8 milliárd lakosa közül mintegy 850 millió 60 évnél idősebb, számuk 2050-re kétmilliárdra nőhet.

Magyarországon több mint kétmillió 60 évnél idősebb ember él, számuk 1993 óta múlja felül a 15 éven aluliakét. „Az elöregedés felgyorsulása a következő időszak egyik nagy kihívása társadalmi és gazdasági szempontból is” – zárja sorait a világnapot ismertető rövid háttéranyag. Valóban az is szükséges, hogy e gyorsan változó világ jelenségeit minden évben górcső alá vegyék az idősek perspektívájából. Azonban lehet, hogy egyéb teendőink is lennének e tekintetben, és akár hivatalos értelemben is.