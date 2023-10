Így utólag is érdemes kicsit elmélyedni abban, hogy mennyire is veszik komolyan a városi cégeknél és a baloldali önkormányzatnál a munkát. A nyáron igyekeztek nagyobb botrány nélkül letudni, hogy az egyik haver valamiért mégsem találta a választások előtt egy évvel túl kényelmesnek azt a vezérigazgatói széket a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. élén, amiért évekig tízmilliókat kapott a közös kasszából.

Akkor a baloldali önkormányzat – amely amúgy nekiment magánembereknek, mert családtagjuk kritikát mondott róluk – „családi” okokra hivatkozva kérte a városlakók empá­tiáját Szabó esetében, aki ezzel családi okkal férfiasan aztán be is tudott takarózni.