A pécsiek emlékezhetnek például arra, ahogy beígérték, hogy majd ők megtiltják Pécsen a túlmunkatörvény alkalmazását, majd pedig pár hónap múlva Péterffy Attila polgármester egy saláta-előterjesztésbe elrejtve fű alatt engedélyezte. Aztán a másik nagyon nagy bejelentése az volt a sok közül, amikor négy éve azt is bemondta, rendet fog teremteni az infrastrukturális felújítások, a közlekedési felújítások terén, merthogy a baloldal erre is képes.

Az elmúlt évek tapasztalatait látva, és leginkább a közelmúlt eseményeit tekintve viszont beigazolódott, hogy ez sem sikerült, ahogy a kátyúmentes Pécsről is csak álmodni mernek a pécsiek. És a 100 milliárdos akvapark is micsoda ígéret volt... Szóval, évek óta cincoghatnak az egerek, a főnök már rég távol van.