A történet másrészt megfordítható. Magam is egy szilveszteri bulit követően szoktam le a dohányzásról, mert a nagy tivornya során annyira megfáztam, hogy másnap a hideg hamu illata is irritált. Emiatt egy hétig nem cigiztem, aztán mindig kitoltam a határidőt egy újabb héttel.

Az ünnepek nagy zabálásait követően szinte adja magát, hogy egy kis időre minél inkább leálljunk mindennel – ez alatt a kaják, piák mellett a pénzköltést is mérlegre tehetjük.

Valójában az újévi fogadalmak számvetések önpusztító életünkkel, így igen hasznosak akkor is, ha csak néhány napig tartanak. Mert ugyanennek a haveromnak volt olyan éve, amikor több mint ötvenszer szokott le a dohányzásról, ám ma már egyáltalán nem dohányzik.