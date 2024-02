Mindenki más okból kirándul, s vitathatatlan, hogy gyakorlatilag csak pozitív hatásai lehetnek annak, ha minél többször eredünk útnak ilyen céllal. Láthatjuk, hogy a térségben már a hét végére is több túrázó kezdeményezés indul, megcélozva a természet lágy ölét. Az már más kérdés, hogy a februári tavasz mennyire normális, de a kilengést még jó eséllyel ellensúlyozza majd a már egyre inkább szokványossá váló márciusi fagy.

Ettől eltekintve azonban időjárási körülményektől függetlenül is érdemes lehet útnak indulni, hiszen akármennyire is ismerjük a környező vagy kicsit távolabbi helyszíneket, bizonyára felfedezhetünk eddig ismeretlen úti célokat is, ahogyan a szentlőrinci horvát közösség is teszi: egy eddig még magyarok által nem, vagy igen ritkán látogatott, különleges, gyógyítóként számon tartott bazilikához zarándokolnak hamarosan.