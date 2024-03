Az azonban látható, ahogyan olvasóink visszatérő levelei is mutatják, hogy az ember lakta térségekben kevésbé örvendetes a jelenlétük. A városüzemeltetés időnként közbeavatkozik olyan módon, hogy eltávolítja a varjak fészkeit – ami, valljuk be, állatvédelmi szempontból sem túlzottan barátságos eljárás. Sokszor az az érzésem támad, az emberek a saját kényelmüket bármi áron el kívánják érni, akkor is, ha az mások (állatok, emberek…) életébe kerül. A varjak sem feltétlenül örömükben érkeztek a közterületekre, tulajdonképp az sem teljesen elrugaszkodott gondolat, hogy mi, emberek is elfoglaltuk az ő életterületüket.

Mint arról már egy korábbi cikkünkben megkérdezett madárszakértő is szólt, A legnagyobb probléma, hogy a kukák tetejét az emberek nyitva hagyják, a városban a is sok a hulladék. Az egyetlen megoldás a zárt rendszerű hulladéklerakó rendszer lenne, amit szükséges lenne minden lakóterületen kialakítani.