A napokban tanulságos beszélgetés részese lehettem egy Amerikában élő, keresztény szerzővel, aki azt mondta, a kapitalista tőke-uralom, az ezzel járó minden területre kiható elüzletiesedés problémáját tartja az egyik legveszélyesebb társadalmi hatásnak.

Elgondolkodtató volt ez a világos, határozott álláspont, s belegondoltam, az emberi figyelmet legnagyobb arányban valóban a piac-alapúvá válás hozadékai vonják el a hétköznapok valóságán túlmutató kérdésektől, élményektől. Lassan valóban minden pénz kérdésévé válik, minden mögött anyagi érdekek húzódnak meg, az emberi élet mélyebb értelme pedig a megélhetési és érvényesülési harc morajában sokszor elhalkul.

Ez a húsvét talán más lehet most, mint a korábbiak: ha csak egy kis időre is, de kizárhatjuk ezt a zajt, s elindulhatunk megkeresni, kik is vagyunk, amikor körülöttünk és bennünk is végre csend van.