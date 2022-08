A Green Fox Academy ismét elvégezte átfogó alumni kutatását, amely többek között rámutat arra, hogy

a 3 év IT munkatapasztalattal rendelkező karrierváltók átlagbére átlépi a bruttó 1 millió forintot. Két év szoftverfejlesztői munkatapasztalattal pedig jellemzően már medior pozícióban dolgoznak a bootcampet végzett szakemberek.

A felmérésben részt vevő, junior programozó képzést elvégző hallgatók átlagéletkora 29 év.

A karrierváltók legnagyobb arányban gazdasági, illetve humán területen tanultak korábban, a válaszadók több mint 60 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Legtöbben a vendéglátás, az idegenforgalom, illetve az oktatás, kutatás szektorokat hagyják maguk mögött a programozásért.

„Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel támogathatjuk a munkaerőpiacot a digitális átállásban. Gyakorlatorientált módszertanunkat ennek megfelelően dolgoztuk ki, amelynek piacképességét alumni kutatásunk is megerősíti. A válaszadók több mint 93 százaléka sikeresen megtalálta a helyét IT területen. Ezek a hallgatók átlagosan 2 hónap alatt már el is helyezkedtek az új munkahelyükön, 85 százalékukat pedig két év után előléptették, így látható, hogy a vállalatok nagyra értékelik a tudásukat” – mondta el Fachs Anita, a Green Fox Academy vállalati szolgáltatásokért felelős cégvezetője.

A karrierváltás leggyakoribb okaként a kiégést említették a válaszadók.

A bootcampet végzett hallgatók közel 40%-a érezte úgy, hogy korábbi munkája nem motiválja, munkakedve és teljesítménye csökkent, emiatt határozott úgy, hogy teljesen új területen próbálja ki magát. Ezenfelül a válaszadók több mint negyede azért váltott a programozásra, mert korábbi képzettségükkel vagy munkatapasztalatukkal nem találtak maguknak megfelelő állást.

A szoftverfejlesztők számára a munkahelyválasztást az elérhető fizetés és juttatás mellett a munkakör és a feladatok nagyban befolyásolják, de meghatározó tényező még a szakmai kihívás, az innovatív projektekben való részvétel. A rugalmas lehetőségek közül a távmunka, home office lehetősége előkelő helyen van a mérlegelt szempontok között, ezzel szemben a részmunkaidő lehetősége kevéssé volt fontos a felmérésben résztvevők körében.

Tízből kilenc programozó szívesen vállalna munkát nemzetközi környezetben, megtartva magyarországi lakóhelyét, míg a válaszadók 8 százaléka dolgozik külföldön.