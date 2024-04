Sátorhelyen számos fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban – a hajdani általános iskola két évvel ezelőtt megüresedett épülete szolgáltatóházként működik tovább.

Az orvosi rendelő és a falugondnoki szolgálat mellé az ingatlanba költözött a polgármesteri hivatal, valamint a posta is, amelynek üzemeltetését az önkormányzat vette át nemrég

– részletezte a közelmúltbeli változásokat Frank István, Sátorhely alpolgármestere.

Ugyanez az épület ad helyet a nyugdíjas klubnak, és a település szépítésével foglalkozó civil szervezetnek is. Annak érdekében, hogy a szolgáltatóház a lehető legkomfortosabb körülményeket biztosítsa, a jövőben kisebb felújítási munkálatok még várhatók

– tette hozzá az alpolgármester.

Jelentős fejlesztésként újult meg a Sátorhelyt átszelő út is

Fotó: S. Ö.

A Sátorhelyt átszelő út is megújult az Eszéki úti elágazástól végig haladva a falun, ami az elmúlt esztendők legjelentősebb fejlesztése

– emelte ki Frank István.

Újak kerültek a település elavult buszmegállói helyére

Fotó: S. Ö.

A megvalósult útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódva az önkormányzat a település elavult buszmegállói helyére újakat telepített és a buszöblöket is rendbe hozta saját forrásai felhasználásával, javítva a tömegközlekedés feltételeit

– tette hozzá az alpolgármester.

A Mohács 500 program részeként pedig hamarosan kerékpárút építése kezdődik – a tervdokumentáció már elkészült, és az építkezés is várhatóan hamarosan kezdetét veszi. A cél, hogy a bicikliút Mohácsot Villánnyal összekösse az Eszéki útról a történelmi emlékhely előtt elhaladva Sátorhely, Nagynyárád és Bóly érintésével. Mindez nem csak turisztikai szempontból fontos beruházás, hanem a munkalehetőségek is bővülnek a közlekedési lehetőségek effajta bővülésével – a környező városok gyorsan és biztonságosan kerékpárral is megközelíthetőkké válnak.

A korszerű óvoda jelentős vonzerőt nyújt a falunak

Fotó: S. Ö.

Az óvoda mintegy negyven millió forintból megvalósult fejlesztése szintén kiemelten fontos beruházás volt a falu számára, hiszen a korszerű óvoda komoly vonzerőt jelent a Sátorhelyen letelepedést fontolgató fiatal családok számára

– folytatta a legfontosabb projektek felsorolását az alpolgármester. A falusi CSOK-nak köszönhetően, ha van is eladó ház a 650 lelket számláló településen, az nagyon gyorsan gazdára talál – jellemzően kisgyermekes családok a beköltözők.

Mindezeken túl a közösségi ház felújítása is megtörtént, a parkban a Magyra Falu Program keretein belül modern játszótér épült, amelynek bővítése – amennyiben nyílik rá pályázati lehetőség – szintén szerepel a tervek között.

Gyerekek és szülők egyaránt örülnek az új játszótérnek

Fotó: S. Ö.

A jövőt érintő legfontosabb feladat pedig – mint az alpolgármester fogalmazott – a jelenleg a Bóly Zrt. kezelésében lévő, Sátorhely központi részén elterülő, szinte teljesen megüresedett várudvar renoválása és hasznosítás. Cél, hogy az önkormányzat a kezelői jogokat megszerezze, majd a falu közepén lévő romos, omladozó, málló vakolatú, nem esztétikus épületeket rendbe hozza, és funkciót találjon az ingatlannak.

A jövő fontos feladata a várudvar renoválása

Segítik a civil szervezeteket a színes közösségi élet fenntartása érdekében

A sátorhelyi önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetek támogatását. A Sátorhelyi Néptánc Egyesület, a Sátorhelyi Sportegyesület működését rendszeres anyagi hozzájárulással támogatja a település, és a Sátorhelyért Egyesület is fontos szerepet tölt be a falu életében.

A falunap az egyik legkedveltebb közösségi program

Fotó: S. Ö.



Mindezek mellett működnek hivatalosan nem bejegyzett civil szervezetek is, amelyek szintén jelentős szerepet töltenek be a helyi közösség életében. A nyugdíjasklub, a rendezvényeken rendszeresen segédkező Banyaklub, valamint a falu szépítését, ünnepek alkalmával díszbe öltöztetését felvállaló Szépítő Kezek Egyesület tevékenysége mind kiemelten fontos – az önkormányzat lehetőségeihez mérten ezek támogatására is kiemelt figyelmet fordít, az anyagi segítség mellett például a működésükhöz szükséges helyiségek biztosításával.

A civil szervezeteknek a település nagyobb rendezvényeinek lebonyolításában is kiemelt szerep jut: a sportversenyekkel, gyerekprogramokkal, kulturális műsorokkal, lecsófőző versennyel, utcabállal tarkított falunapot minden évben augusztus második szombatján tartják, ezen kívül a gyereknapnak is komoly hagyományai vannak a faluban. Októberben az idősek kerülnek a középpontba - az idősek napjához kapcsolódva a 65 év feletti lakosokat vendégül látja minden évben az önkormányzat és kulturális műsorral is kedveskedik nekik.