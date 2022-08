A szokásos nyári slágerektől jócskán eltérő termékekre keresnek rá a Vaterán a látogatók: a rezsicsökkentés megváltozásának július 13-i bejelentését követő napokban a cserépkályha és a sparhelt szavak kerültek a 10 leggyakrabban beírt keresőkulcsszó közé. Azt követően, hogy a kormány július 21-én az augusztus 1-jével hatályba lépő változások konkrétumait is ismertette, tovább bővült a rezsicsökkentéssel kapcsolatba hozható keresések aránya a top 10-ben.

Ahogy az a fenti toplistán is jól látszik,

a tíz leggyakrabban begépelt keresőkulcsszóból öt valamilyen módon a háztartások költségeinek csökkentéséhez kapcsolható.

A sparhelt, a cserépkályha és a napelem egyértelműen kapcsolódik a rezsicsökkentés témájához, de vélhetően sokan a gépkocsi kiváltása céljából keresnek elektromos rollerre, mivel ez a kifejezés sem tavaly ilyenkor, sem az előző héten nem volt benne a top 10-ben.

A kerékpár nyáron örök slágerterméknek számít a Vaterán, a biciklik a tavalyi év azonos időszakában is vezették a keresések listáját, pedig akkor még híre sem volt az energiaárak emelkedésének. Az autókhoz hasonlóan kerékpárból is sokan keresnek használt példányt, hogy pénzt takarítsanak meg, így nem meglepő, hogy ez a termékkategória is jól fogy az online piactéren.

