A Samsung csatlakoztatott okoseszközeivel és a SmartThings komplex ökoszisztémájával a főzés, a ruhaápolás vagy az otthon tisztán tartása is könnyebbé válhat az automatizálásban rejlő lehetőségekkel és irányító funkciókkal. Az internetes kapcsolatban álló háztartási és szórakoztató elektronikai eszközök állandó rendszert alkotnak, amelyek központilag vezérelhetők. Továbbá zökkenőmentesen kommunikálnak egymással, így összehangoltan és hatékonyan végeznek el akár több lépésből álló feladatokat, miközben hasznos értesítésekkel jelzik az aktuális munkafolyamatok fázisait.

Mindezt az Android és iOS alapú okoseszközökkel is kompatibilis SmartThings applikációból felügyelhetjük, irányíthatjuk és formálhatjuk szokásainkhoz igazítva.

Miután letöltöttük a SmartThings applikációt és beléptünk a Samsung-fiókunkkal, a felderített kompatibilis eszközöket vezérelhetjük okostelefonunkról, tabletünkről, tévénkről vagy akár a hűtőnkről is. Így például a sütés során nem kell végig a konyhában tartózkodnunk, beállíthatjuk az optimális sütési módot és a hőfokot, ráadásul a kamerával felszerelt Dual Cook Flex sütőbe okostelefonunkon keresztül is bepillanthatunk és figyelhetjük, hogyan olvad a sajt a pizzánkon. Egyes eszközöket a Bixby segítségével hanggal is irányíthatunk, a megfelelő parancsszó kimondásával indíthatjuk el kedvenc lejátszási listánkat a receptek böngészése közben, vagy akár utasíthatjuk a lámpát, hogy növelje a fényerőt.

A SmartThings központi virtuális tér az összes eszköz vezérlésére, együttműködésre bírja őket, és segít abban, hogy mi is részesévé váljunk ennek a párbeszédnek. A rutinokat könnyedén digitalizálhatjuk: tévézés közben nemcsak értesítéseket fogadhatunk háztartási eszközeinktől, hanem okostelefonunk válhat a távirányítónkká. Bejövő telefonhívás esetén pedig egy gombnyomással némíthatjuk az adást a hívás fogadásához. A Beállításkészletekkel, olyan automatikus szcenáriókat állíthatunk be, mint például a robotporszívó elindítása vagy akár egy intelligens konnektor lekapcsolása, ha elhagyjuk a helyiséget. A személyre szabott üzemmódokkal pedig életritmusunkhoz igazíthatjuk lakásunkat: így például, ha az okosóránk alvó üzemmódba vált elalváskor, az esetlegesen működő elektronikai készülékeinket kikapcsolja, a lámpákat leoltja.

Fél szemmel az otthonunkon, míg az eszközök végzik a házimunkát

A SmartThings segítségével könnyedén rendet teremthetünk a csatlakoztatott világban, hogy otthonunkat saját időbeosztásunk szerint működtessük. Az applikációnak és az okoseszközöknek köszönhetően háztartásunk is zökkenőmentesen lépést tarthat elfoglalt életmódunkkal. Nemcsak azt tudhatjuk meg, mit néznek családtagjaink a tévében, amíg mi nem vagyunk otthon, de akár segíthetünk nekik távolról az okostelefonunkról a megfelelő mosási program kiválasztásával, beállításával és elindításával is.

A Bespoke mosógép mesterséges intelligencia-alapú vezérléssel különböző mosási programokat javasol az anyag és a töltési súly alapján, emellett pedig emlékszik a szokásainkra is. Ha egy ruhadarab csak felfrissítést igényel, az okos és stílusos kialakítású ruhaápoló rendszerét, az AirDressert hívhatjuk segítségül. A SmartThings applikáción keresztül kiválaszthatjuk például a Wrinkle Care funkciót, amely kisimítja a ruhák gyűrődéseit, a JetSteam pedig eltávolítja a nem kívánt szagokat.

Az alkalmazás használatával elkerülhető a túlfogyasztás, például bevásárlás közben okostelefonunkkal könnyedén bepillanthatunk a hűtőnkbe, a Side-by-Side hűtőszekrény Family Hub belső kameráin keresztül felderíthetjük, mi van még otthon és mit tegyünk a kosarunkba.