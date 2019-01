Ezzel akarja visszaszerezni az iPhone a vevőket

A nagynevű amerikai nemzetközi napilap úgy értesült, hogy az Apple-nél lezárult a tervezési-fejlesztési időszak, eldőlt, milyen készülékekkel állnak elő.

Úgy tűnik, a telefonjaik igen hasonlóak lesznek az ideiekhez: tehát lesz egy olcsóbb modell LCD kijelzővel és két drágább, amelyeket OLED képernyőkkel szerelnek fel.

Az lesz az igazi különbség, hogy – követve az Android telefonok diktálta trendet –az Apple az iPhone XR és az iPhone XS Max utódjainál a hátlapon még egy harmadik kameralencsét is csatasorba állít.

Ami az árakat illeti, várhatóan jön az iPhone XR folytatása LCD kijelzővel, duplaobjektívvel 749, s az iPhone XS utód a jobb minőségű OLED-del, duplaobjektívvel 999 dollárért. A cikk szerint az XS Max újítása három lencsével 1099 dollárba kerülhet.

Pontosabban ezek éppenséggel a 2018-as árak.

Kérdés, hogy a hervadó vásárlói kedv okozta piacvesztés tényleg csupán a kínai vevők csökkenő vásárlási kedve miatt van, vagy szerepet játszik benne, hogy nem is rég még az innovációiról és a megbízhatóságáról híres iPhone lemarad a gyorsabban újító és egyre korrektebb androidos csúcskészülékek mögött. Bár a szűkülő piacon újabban a droidos gyártók közül sokan szintén az Apple parttalanul áremelős politikáját választották az eladott darabszám csökkenésének ellensúlyozására.

Figyelemre méltó, hogy a Wall Street Journal adatai egyeznek a TF International Securities neves, mindig jólértesült elemzője, Ming-Chi Kuo információival, valamint egy ellenőrizetlen rendereléssel a hírhedt OnLeaks-on.

Utóbbi tweet szintén háromlencsés hátsó kamerát mutat, bár más elrendezésben, mint a fenti kémfotó.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G

— Steve H.McFly (@OnLeaks) 2019. január 6.