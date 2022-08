A közelmúltban rendezték a Budapesti Kongresszusi Központban a Fekvenyomó Európa-bajnokságot, ahol a komlói Békési Márk élete első nemzetközi versenyén az előkelő 5. helyen zárt.

Ebben a sportágban ritkán fordul elő meglepetés. A legtöbb esetben a mezőny nem cserélődik, csupán a teljesítmények növekednek. Nos, egy komlói fiú borította a papírformát. Jött, látott, győzött.

A viadalon 27 ország több mint 670 sportolója vett részt, akik között 59 magyar versenyző igyekezett helytállni. A válogatottunk tagja volt tehát Békési Márk is, aki ezelőtt még sosem képviselte az országot nemzetközi porondon. Kategóriájában, a -93-kg-os súlycsoportban 165 kg összteljesítménnyel az elismerésre méltó 5. helyet gyűjtötte be.

Ennek ellenére nem volt maradéktalanul elégedett. A TOP5-ben szeretett volna végezni, ami sikerült is, de a teljesítményétől 5-10 kilogrammal többre számított, viszont inkább a biztosra ment, ezért is döntött a 165 kg mellett, mert tudta, hogy így meglesz a várt helyezés. Persze megtudná szokni ezt a szó szerint erős nemzetközi mezőnyt, így legfőbb célja most az, hogy a jövő évben kvalifikálja magát a világbajnokságra, továbbá megfelelő türelemmel és edzésmunkával szeretné elérni a 180 kilogrammot.

Erre jó esélye van, hiszen a 21 esztendős baranyai fiú itthon már több alkalommal is letette a névjegyét, most pedig bizonyította, hogy nemzetközi vizeken és képes bárkit megszorongatni.