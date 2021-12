Tevékenységünk generál­kivi­te­le­zés mellett monolit vasbetonszerkezet-építés, mezőgazdasági és ipari épületek kivitelezése, kőműves-, ács- és szakipari munkák elvégzése, ritkábban generálkivitelezés.

Régi, visszatérő megrendelőkkel működnek együtt. Az eddigi tevékenységük során bizonyos feladatokat közbeszerzés útján kaptak meg, azonban számos megrendelés sikeresen kialakított kapcsolataiknak és elégedett ügyfeleiknek köszönhető, visszatérő megrendelőik emelkedő száma is ezt támasztja alá. A Grin-Bau Kft. számára fontos a folyamatos szakmai és piaci fejlődés.

Többek között mezőgazdasági és ipari épületek építését is vállalják, dolgoztak például élelmiszer olajprésüzem és baromfiistállók kialakításán is, Sombereken és Lippón. Számos alkalommal végeztek energetikai korszerűsítést mohácsi középületeken, állattartó telepeken. Emellett a pécsi Gyermekpszichiátria épületén, a gerjeni sertéstelepen, valamint szekszárdi társasházak kivitelezésén vasbeton szerkezetek építésével működtek közre, pécsi Kertészeti Áruház generálkivitelezési munkáit végezték.

A cég a megalakulását követő első években bérelt telephelyen működött, 2021 tavasz végére azonban sikerült saját telephelyre költözni, ahol a szakmai igényeinek megfelelő, modern iroda- és raktárépületet alakítottak ki, így a vállalat Mohácson, a busós körforgalomnál, az autószerelő műhely mellett érhető el.

A 2019-es nem teljes, lezárt pénzügyi év miatt, az első két évben nem tudott a társaság pályázati lehetőségekkel élni, az idei évben nyílt először megfelelő alkalom pályázniuk, s rögtön pozitív elbírálásban részesültek. A pályázat keretén belül a cég új raktárcsarnokkal fog bővülni, továbbá betonacél-megmunkáló gépeket, autódarut és földmunkavégzéshez szükséges gépeket is be fog szerezni. Mindemellett a megújuló energiafelhasználás érdekében napelemet építenek be, valamint a meglévő és tervezett új raktárépület gazdaságos raktározási feladatok ellátására híddarukat fog vásárolni. Ez a fejlesztés a GINOP-PLUSZ-1.2.1-21-2021-03160 pályázat keretén belül valósul meg, ahol a Grin-Bau Kft. pályázaton nyert összege 309.546.490 Ft-ot. A pályázat címe „a GRIN-BAU Kft. termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése”.

www.grinbau.hu

[email protected]

Telefonszám:+36-20/950-6272